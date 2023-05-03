Опубликован предварительный календарь Кубка Содружества по биатлону

Три из них – в России. Один – в Раубичах. Стартовый этап пройдет в Сочи с 5 по 11 сентября. В декабре биатлонисты отправятся в Уфу. В Беларуси гонки состоятся с 3 по 8 января 2024 года. Финал запланирован на апрель. Место будет известно позже. Отметим, на данный момент календарь имеет неокончательный вид.