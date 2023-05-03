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Опубликован предварительный календарь Кубка Содружества по биатлону

03 мая 2023 20:58
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Союз биатлонистов России опубликовал предварительный календарь Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего планируется провести 4 этапа.  

Опубликован предварительный календарь Кубка Содружества по биатлону-1

Три из них – в России. Один – в Раубичах. Стартовый этап пройдет в Сочи с 5 по 11 сентября. В декабре биатлонисты отправятся в Уфу. В Беларуси гонки состоятся с 3 по 8 января 2024 года. Финал запланирован на апрель. Место будет известно позже. Отметим, на данный момент календарь имеет неокончательный вид.  

# Биатлон # Фотофакт

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