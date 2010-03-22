Опубликован новый рейтинг женской теннисной ассоциации

Разыгран Суперкубок Беларуси среди женских футбольных команд

Победу в этом поединке, а с ней и первый трофей в новом сезоне оспаривали лучшие клубы страны последних лет: чемпион 2009 года – витебский «Университет» и обладатель Кубка Беларуси – минская «Зорка-БДУ».