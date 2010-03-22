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Опубликован новый рейтинг женской теннисной ассоциации

22 марта 2010 14:24
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Белоруска Виктория Азаренко опустилась в нем на 7 место.Она пропустила вперед американку Винус Уильямс и россиянку Елену Дементьеву. В чемпионской гонке WTA Азаренко – пятая.

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