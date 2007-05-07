Опубликован новый рейтинг-лист у теннисистов

Позиция Максима Мирного за прошедшую неделю не изменилась. Он 47-ой. В парном разряде Макс и швед Ёнас Бъеркман 5-ые. Кстати, в эти дни они принимают участие в Открытом Чемпионате Италии. А в одиночке здесь Мирный выбыл еще на стадии квалификационных матчей.

Кроме того, напомним, что накануне Виктория Азаренко впервые в карьере добралась до финала WTA, правда победу она отдала немке Арн. А сейчас Вика на пути в Прагу, где примет участие в очередном 145-тысячнике. И еще одна теннисная новость. Завершила карьеру 23-летняя бельгийка Ким Клийстерс. В ее арсенале 34 победы на турнирах WTA, а главный трофей - виктория на ЮС Оупен в 2005 году.