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Опубликован новый рейтинг-лист у теннисистов

07 мая 2007 08:04
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Позиция Максима Мирного за прошедшую неделю не изменилась. Он 47-ой. В парном разряде Макс и швед Ёнас Бъеркман  5-ые. Кстати, в эти дни они принимают участие в Открытом Чемпионате Италии. А в одиночке  здесь Мирный выбыл еще на стадии квалификационных матчей.
Кроме того, напомним, что накануне Виктория Азаренко впервые в карьере добралась до финала WTA, правда победу она отдала немке Арн. А сейчас Вика на пути в Прагу, где  примет участие в очередном 145-тысячнике. И еще одна теннисная новость. Завершила карьеру 23-летняя бельгийка Ким Клийстерс. В ее арсенале 34 победы на турнирах WTA, а главный трофей - виктория на ЮС Оупен в 2005 году.

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