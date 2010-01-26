Определятся последние участники полуфиналов на чемпионате Европы по мини-футболу

Напомним, турнир проходит в Венгрии. В обоих сегодняшних четвертьфиналах сыграют бывшие соперники белорусов по предварительному раунду.

Действующие чемпионы Европы – испанцы – встретятся с бронзовыми призерами прошлого континентального первенства – россиянами. В другом четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Сербии.

На первом этапе в группе «D» белорусская дружина проиграла испанцам и сыграла вничью с португальцами. Сборная Беларуси, для которой это был дебют в компании лучших команд Старого Света, лишь по худшей разнице мячей уступила дорогу в плей-офф португальцам.

Полуфиналы состоятся 28 января, а матчи за бронзу и финал пройдут 30 января.