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Определился последний участник 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

08 ноября 2023 12:17
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БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу. На предыдущей стадии был повержен «Островец», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определился последний участник 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Интересно было в первом тайме. 45 минут уместили четыре гола за авторством хозяев. Трижды они поразили нужную цель. Еще раз собственные владения. Таким образом, БАТЭ составил компанию по 1/4 финала «Торпедо», минскому «Динамо», «Неману», «Минску», «Шахтеру», «Ислочи» и «Витебску». Жеребьевка следующего раунда пройдет позже.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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