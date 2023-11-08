Определился последний участник 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу. На предыдущей стадии был повержен «Островец», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно было в первом тайме. 45 минут уместили четыре гола за авторством хозяев. Трижды они поразили нужную цель. Еще раз собственные владения. Таким образом, БАТЭ составил компанию по 1/4 финала «Торпедо», минскому «Динамо», «Неману», «Минску», «Шахтеру», «Ислочи» и «Витебску». Жеребьевка следующего раунда пройдет позже.