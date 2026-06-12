Определился победитель городского этапа турнира «Кожаный мяч»

Денис Пащеня, корреспондент: Они в шаге от мечты. Кто-то из них будет сегодня ликовать, а кто-то останется ни с чем. На кону не только золото, но путевка на финал республики. А может даже пропуск в большой спорт.

В составе каждой из команд по шесть игроков в поле и по одному в воротах. Возраст – до 12 лет. Победитель определяется в непривычном для футбола формате – 3 тайма по 18 минут. В решающем поединке встретились команды Партизанского и Советского районов. «Партизаны» повели в счете в начале встречи, заколотив 2 мяча. Однако оппоненты смогли исправить ситуацию и выйти вперед, оформив гол в раздевалку.

Во втором тайме команды полностью изменили составы – таков регламент турнира. Это позволило юным футболистам Партизанского района вернуть себе лидерство. Больше дружина инициативу не упускала и, более того, смогла довести перевес в счете до крупного. Итоговые цифры – 9:4.

Команды получили памятные награды, а победитель – путевку в финальный розыгрыш.