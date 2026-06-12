Прямой эфир

Определился победитель городского этапа турнира «Кожаный мяч»

12 июня 2026 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Команда Партизанского района Минска выиграла городской этап турнира по футболу «Кожаный мяч». Теперь ребята сыграют на республиканском уровне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Денис Пащеня.

Денис Пащеня, корреспондент:
Они в шаге от мечты. Кто-то из них будет сегодня ликовать, а кто-то останется ни с чем. На кону не только золото, но путевка на финал республики. А может даже пропуск в большой спорт.

Определился победитель городского этапа турнира «Кожаный мяч»-2

В составе каждой из команд по шесть игроков в поле и по одному в воротах. Возраст – до 12 лет. Победитель определяется в непривычном для футбола формате – 3 тайма по 18 минут. В решающем поединке встретились команды Партизанского и Советского районов. «Партизаны» повели в счете в начале встречи, заколотив 2 мяча. Однако оппоненты смогли исправить ситуацию и выйти вперед, оформив гол в раздевалку.

Во втором тайме команды полностью изменили составы – таков регламент турнира. Это позволило юным футболистам Партизанского района вернуть себе лидерство. Больше дружина инициативу не упускала и, более того, смогла довести перевес в счете до крупного. Итоговые цифры – 9:4.

Команды получили памятные награды, а победитель – путевку в финальный розыгрыш.

Далее смотрите в видео.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гребцы вышли в четыре финала во второй день чемпионата Европы
12 июня 2026 18:09

Белорусские гребцы вышли в четыре финала во второй день чемпионата Европы

«Минск» сыграет с итальянским «Виареджо» в четвертьфинале финале Кубка европейских чемпионов
12 июня 2026 12:32

«Минск» сыграет с итальянским «Виареджо» в четвертьфинале финале Кубка европейских чемпионов

Пятиборец Марук не смог пробиться в финал этапа Кубка мира в Будапеште
12 июня 2026 12:30

Пятиборец Марук не смог пробиться в финал этапа Кубка мира в Будапеште