Определился первый полуфиналист Кубка Беларуси по футболу

Им стало жодинское «Торпедо», которое и в ответном матче был сильнее «Нафтана» 3:1.

Хотя новополочане открыли счет на 28-ой минуте, усилия товарищей по команде завершил Валерий Стрипейкис. Однако вскоре Антон Брусникин сравнял счет, а под занавес второго тайма победу жодинцам принесли два точных удара Алексея Козлова.

Сегодня состоятся еще два матча ¼ финала. Наиболее острая борьба ожидается в противостоянии «Шахтера» и «Немана». После первой игры солигорчане имеют перевес всего в один мяч. По сути тренировочным станет повторный поединок «БАТЭ» и «МТЗ-РИПО». Борисовчане на голову сильнее соперника.