Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В КХЛ состоялся заключительный тур регулярного чемпионата, по итогам которого определились все участники плей-офф.

Последним в число 16 сильнейших клубов попал екатеринбургский «Автомобилист», обыгравший на выезде питерский СКА со счетом 2:1. Новосибирская «Сибирь», до последнего тура опережавшая «Автомобилист» на два очка, уступила чеховскому «Витязю» – 2:5, выигрывая по ходу матча – 2:0.

Победителем регулярного чемпионата стал «Салават Юлаев». Уфимский клуб, заранее обеспечивший себе первое место, в последнем матче обыграл рижское «Динамо» – 6:4, проигрывая после первого периода – 0:3, пишет Lenta.ru.

В первом раунде плей-офф КХЛ состоятся следующие матчи:

СКА – «Динамо» (Рига);

ХК МВД – ЦСКА;

«Динамо» (Москва) – «Спартак»;

«Атлант» – «Локомотив»;

«Салават Юлаев» – «Автомобилист»;

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор»;

«Ак Барс» – «Барыс»;

«Нефтехимик» – «Авангард».

Четвертьфинальные серии начнутся 10-11 марта.