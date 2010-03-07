Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Последним в число 16 сильнейших клубов попал екатеринбургский «Автомобилист», обыгравший на выезде питерский СКА со счетом 2:1. Новосибирская «Сибирь», до последнего тура опережавшая «Автомобилист» на два очка, уступила чеховскому «Витязю» – 2:5, выигрывая по ходу матча – 2:0.
Победителем регулярного чемпионата стал «Салават Юлаев». Уфимский клуб, заранее обеспечивший себе первое место, в последнем матче обыграл рижское «Динамо» – 6:4, проигрывая после первого периода – 0:3, пишет Lenta.ru.
В первом раунде плей-офф КХЛ состоятся следующие матчи:
СКА – «Динамо» (Рига);
ХК МВД – ЦСКА;
«Динамо» (Москва) – «Спартак»;
«Атлант» – «Локомотив»;
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»;
«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор»;
«Ак Барс» – «Барыс»;
«Нефтехимик» – «Авангард».
Четвертьфинальные серии начнутся 10-11 марта.