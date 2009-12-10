Определились все участники плэй-офф футбольной Лиги чемпионов

Капитан белорусской футбольной сборной Александр Глеб и его партнёры по немецкому «Штутгарту» сумели пробиться в следующий раунд.

Это стало ясно после окончания поединков заключительного шестого тура группового этапа этого турнира. Для Глеба и компании последний матч в квартете «G» имел определяющее значение. Швабский клуб принимал на родной «Мерседес Бенц Арене» румынскую «Унирю», занимавшую в таблице заветное второе место и опережавшую «Штутгарт» на два очка. Так что хозяевам поля была нужна только победа. Уверенный шаг к ней немецкий клуб сделал уже в дебюте первого тайма: за 11 стартовых минут мяч трижды побывал в воротах гостей из Румынии после точных ударов Марики, Трэша и россиянина Павла Погребняка. Все, чем сумела ответить «Униря» – это единственный гол престижа, забитый уже во втором тайме. В итоге «Штутгарт» выиграл – 3:1 и вместе с испанской «Севильей» пробился в следующий раунд Лиги Чемпионов.