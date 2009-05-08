Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв в 1/4 финала Латвию. Матч, состоявшийся 7 мая в швейцарском Берне, завершился со счетом 4:2 в пользу канадцев.

В первом периоде канадским хоккеистам не удалось поразить ворота латышей благодаря уверенной игре последних в обороне. Счет был открыт лишь на 6-й минуте второго периода - в составе сборной Канады отличился Дэни Хитли. Спустя девять минут Дэн Хэмьюс удвоил преимущество сборной Канады, реализовав численное большинство. В концовке второй двадцатиминутки латвийские хоккеисты сократили отставание, однако благодаря усилиям Стивена Стэмкоса канадцы вновь увеличили отрыв от сборной Латвии.



В начале заключительного периода латыши забросили вторую шайбу в ворота канадских хоккеистов, но спустя несколько минут канадец Мэттью Ломбарди забил четвертый гол, установив окончательный счет в матче.



Соперниками канадских хоккеистов за выход в финал турнира станет сборная Швеции, переигравшая 7 мая чехов со счетом 3:1. В составе сборной Швеции шайбы забросили Маттиас Вейнхандль, Дик Тернстрем и Кенни Йенссон.



В другой полуфинальной паре сыграют сборная России и сборная США. Россияне, напомним, в 1/4 финала обыграли белорусов (4:3), а американцы - сборную Финляндии (3:2).



Полуфинальные встречи пройдут в пятницу, 8 мая, сообщает Lenta.ru

