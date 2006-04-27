Определились два финалиста футбольной Лиги чемпионов

Первым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский Арсенал. А 26 апреля определился второй финалист. На Ноу Камп сойдутся команды Барселоны и Милана.Многие уже успели окрестить противостояние этих грандов <досрочным финалом>. Напомним, что неделю назад на Сан Сиро Шевченко и компания уступили 0:1. Милану, которому обязательно надо забивать, придётся несладко. Тем не менее, Карло Анчелотти, которому придётся обходиться без травмированного Амброзини, не сомневается в том, что его команде по силам добиться победы. "Мы должны отбросить страх. Отвага и личные качества должны стать ключевыми факторами", - отметил Анчелотти. Что касается хозяев поля, то после гостевой победы их устроит и ничья. Однако это не тот результат, на который будет играть Барселона. Об этом заявил главный тренер каталонцев Франк Райкаард. Голландец не стал проводить параллелей с домашним поединком против "Челси" в рамках 1/8 финала, когда хозяевам также было необходимо удержать минимальное преимущество. "Нас ждет другая игра. Многое зависит от соперника, но подготовиться к этой встрече не так сложно", - признался главный тренер Барселоны.