Определены соперники минского «Динамо» по основному раунду Лиги Конференций

Минское футбольное «Динамо» узнало соперников по групповой стадии третьего по силе клубного турнира континента – Лиги Конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусских клубов не было в осенней стадии более 10 лет.

С этого сезона турнир претерпел значительные изменения. Нынче придется играть с шестью разными дружинами. Традиционно три встречи состоятся на номинально-домашнем стадионе, еще три – в гостях.

Накануне «бело-голубые» завершили участие в Лиге Европы. Наши парни в борьбе уступили бельгийскому «Андерлехту». Единственный гол был забит только под занавес противостояния, на 83-й минуте. Исправить ситуацию уже не получилось.

Игровые слоты – октябрь, ноябрь и декабрь. Точное расписание будет сформировано 31 августа. Место, где будем принимать соперников, пока не утверждено УЕФА.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Молодцы ребята сегодня, выдержали план на игру, очень дисциплинированно играли, соблюдали структуру игры особенно. Очень важны были коллективные действия в обороне, чтобы мы слаженно действовали. Сегодня, в принципе, это полностью соответствовало тому, к чему мы готовились и что мы хотели реализовать на футбольном плане с точки зрения организации оборонительных действий. С точки зрения атакующих действий, понятно, мы стремились сработать в контратакующей манере, искали свои шансы в быстрых встречных атаках.

Были у нас неплохие моменты, опять-таки можно говорить про реализацию, но не будем сейчас к этому возвращаться. Для того чтобы забивать голы, надо улучшать качество работы на тренировках по реализации тех моментов, которые мы предлагаем ребятам в тренировочных занятиях.

Времени поработать над нападением у подопечных Вадима Скрипченко сейчас предостаточно. Однако осень ожидается жаркой. В сентябре придется отдавать календарные долги чемпионату страны. А уже в октябре стартует следующая стадия Еврокубков.