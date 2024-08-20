Определена символическая сборная 18-го тура ЧБ по футболу

Определена сборная 18-го тура чемпионата страны по футболу. Наибольшее представительство у «Гомеля». «Рыси» делегировали троих человек. В том числе и лучшего «голеодора» Роди Эффаге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно он сольным проходом и точным ударом открыл счет в выигранном поединке с БАТЭ. От «Немана» и «Слуцка» в команду мечты попали по два исполнителя. А лучшим игроком признан Кирилл Цепенков. Полузащитник сахарных оказался главным творцом виктории над «Днепром». В активе футболиста гол, два ассиста и 94 % точных передач.