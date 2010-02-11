Он-лайн видеотрансляции Олимпиады будут вести свыше 40 европейских сайтов

Олимпиада-2010 в Ванкувере станет первой в истории, в ходе которой объем прямых трансляций в Интернете и на мобильных телефонах будет равен телевизионному, — по 21 тыс. часов.Как сообщает Sportbox.ru, прямые трансляции из Ванкувера будут вести в Интернете свыше 40 европейских сайтов и телерадиокомпаний. А пользователи глобальной сети в Канаде получат возможность наблюдать на своих компьютерах за каждой секундой состязаний в формате HD.