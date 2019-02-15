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Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я

15 февраля 2019 10:12
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Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошла женская спринтерская гонка. Лучшей из белорусок стала Дарья Юркевич, она 37-я.

Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я-1

На 51-м месте финишировала Анна Сола. А вот Инна Костюченко провалила гонку. Она допустила шесть промахов и завершила гонку 83-й.

Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я-4

Победила же норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд, вторая позиция у Кайсы Макарайнен из Финляндии. Тройку лучших замкнула немка Франциска Хильдебранд. 15 февраля состоится мужская спринтерская гонка.

# Биатлон # Фотофакт

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