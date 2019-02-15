Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я

Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошла женская спринтерская гонка. Лучшей из белорусок стала Дарья Юркевич, она 37-я.

На 51-м месте финишировала Анна Сола. А вот Инна Костюченко провалила гонку. Она допустила шесть промахов и завершила гонку 83-й.