Олсбю-Ройзеланд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону, Юркевич – 37-я

Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошла женская спринтерская гонка. Лучшей из белорусок стала Дарья Юркевич, она 37-я.
Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошла женская спринтерская гонка. Лучшей из белорусок стала Дарья Юркевич, она 37-я.
На 51-м месте финишировала Анна Сола. А вот Инна Костюченко провалила гонку. Она допустила шесть промахов и завершила гонку 83-й.
Победила же норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд, вторая позиция у Кайсы Макарайнен из Финляндии. Тройку лучших замкнула немка Франциска Хильдебранд. 15 февраля состоится мужская спринтерская гонка.