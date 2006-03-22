Олимпийскому движению в Беларуси 15 лет!

Олимпийское движение в Беларуси стало символом чести и гордости человека.Об этом, в частности, говорится в обращении исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси к спортсменам, тренерам, участникам Олимпийских игр, ветеранам олимпийского движения, работникам физической культуры и спорта страны в связи с 15-летием со дня образования НОК. Эта массовая и авторитетная общественная организация сумела объединить и сплотить вокруг белорусского спорта лучших спортсменов и тренеров, профессиональных работников физической культуры и спорта, привлечь в свои ряды большинство населения страны. За это время наши атлеты выступили самостоятельной командой на семи Олимпийских играх - трех летних и четырех зимних, завоевав 56 медалей: 6 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых. Имена чемпионов и призеров Олимпиад золотыми буквами вписаны в историю олимпийского движения республики. Виталия Щербо, Екатерину Карстен, Эллину Звереву, Янину Карольчик, Юлию Нестеренко, Игоря Макарова, Дмитрия Дащинского сегодня знает весь спортивный мир. Отмечая сегодня знаменательную дату, говорится в обращении, огромная благодарность выражается всему тренерскому составу и специалистам, работающим в спортивной отрасли. Особая признательность - детским тренерам, преподавателям физической культуры, которые, трудятся в обычных общеобразовательных школах, любят спорт, увлекают этим полезным делом подрастающее поколение - тех мальчишек и девчонок, кто в будущем придет на смену нынешним чемпионам и призерам Олимпийских игр. Пусть идеалы и ценности олимпийского движения станут неотъемлемым атрибутом в жизни каждого человека и в целом белорусского народа, говорится в обращении.