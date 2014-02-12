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Олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой вручена золотая медаль Игр-2014 в Сочи

12 февраля 2014 18:15
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Новости Олимпиады. Ради таких мгновений тысячи спортсменов на планете упорно тренируются годами, но только единицы осуществляют мечту. Это – звезды мирового спорта. И такие мгновения – престиж и гордость всей страны, название которой звучит вместе с именем олимпийского чемпиона. 

Упорные тренировки, регулярные старты, полная мобилизация сил и эмоций. Дарья Домрачева настойчиво и стремительно двигалась к своей самой желанной цели. И вот сегодня – долгожданная и столь значимая для всей Беларуси золотая медаль в ее руках. Это поистине историческое событие.

Впервые белорусская биатлонистка – на высшей ступени олимпийского пьедестала. А над площадью победителей XXII зимних игр – «Медал плаца Олимпик парк» – поднимается белорусский флаг и звучит наш гимн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада

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