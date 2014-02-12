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Олимпийское «золото» Дарьи Домрачевой стало источником вдохновения для брестского художника

12 февраля 2014 16:27
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Новости Беларуси. Олимпийское «золото» Дарьи Домрачевой стало источником вдохновения. В Брестской области художник Сергей Бескаравайный сразу после победного финиша «загорелся» идеей написать портрет чемпионки. 

Фотографию,  по мотивам которой будет создаваться  картина, выбирал долго. Живописец говорит: фото должно быть не просто удачным, главное, чтобы через него можно было почувствовать характер  спортсменки.  

Сейчас художник работает над целой серией  портретов белорусских «олимпийцев», но   ради   написания   образа нынешней победительницы отложил другие холсты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бескаравайный, художник:
Дарья Домрачева, конечно, меня тоже «зацепила». Так что надо ее портрет написать, где-то на выставках показать. Поддерживать морально ее. Художники, поэты, писатели должны создавать вот этот климат

# Зимняя Олимпиада

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