Олимпийский огонь спрятали за забором

Организаторы Игр в Ванкувере не нашли ничего лучше, как перенести олимпийский огонь, неуклюже зажженный на Церемонии открытия (напомним, что во время торжества отказалась подниматься одна из частей гигантского факела), за сетчатый забор в центре города.

Толпы людей, мечтающие сфотографироваться на фоне олимпийского огня, начали выражать открытый протест.

– Я был на Олимпийских Играх в Афинах и Турине, но ничего подобного не видел, – кипятиться один из протестующих. – Мало того, что эта сетка сама по себе непрезентабельно выглядит, так еще и просунуть руку сквозь нее, чтобы беспрепятственно сфотографировать огонь, решительно невозможно. Да и вообще ограждение стоит слишком далеко от огня, не позволяя нормально разглядеть его.

Напомним, что организаторы Игр не могли оставить огонь на стадионе, где проходила Церемония открытия, потому что он имеет крытую конструкцию. Международный же олимпийский комитет рекомендует располагать огонь так, чтобы во время Игр его было видно прохожим, пишет газета «Советский спорт».