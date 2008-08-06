Олимпийский огонь добрался до Пекина

Начавший путешествие из Афин в марте, он проделал путь по пяти континентам, обошел все провинции и административные районы Китая. Конечная точка – главный стадион Игр-2008. Пекинский этап эстафеты завершится в пятницу вечером во время церемонии Открытия 29-ой Летней Олимпиады.



В китайскую столицу продолжают прибывать олимпийские сборные. Сегодня в Поднебесную из Нью-Йорка прилетят 25 белорусских спортсменов. А накануне приехали команды по плаванию, дзюдо, тяжелой атлетике. В олимпийскую деревню уже заселены 137 белорусских атлетов и тренеров по 15 видам спорта.



Завтра в три часа дня по местному времени там будет поднят государственный флаг Беларуси, а также еще сорока олимпийских делегаций. К слову здание, где живет белорусская делегация, обозначено как "А8". Цифра "8", считается счастливой у китайцев. Добрым знаком ее считают и белорусские спортсмены.