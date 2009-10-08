Олимпийские игры 2016 года в Рио де Жанейро - не самый оптимальный вариант для белорусов

В Минске подводили итоги Международного олимпийского конгресса, который завершился в датском Копенгагене.

О результатах голосования доложил первый вице-президент НОКа Беларуси Геннадий Алексеенко. Как отметил белорусский полпред, из городов-кандидатов на проведение летней Олимпиады-2016 для нас более предпочтителен был бы Мадрид. А окажись на месте победившего Рио де Жанейро столь же отдаленные Токио или Чикаго – разницы нет. Ведь белорусы уже имеют опыт подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

Самыми насущными вопросами на конгрессе были допинг и социальная защита атлетов после завершения спортивной карьеры. Что касается второй проблемы, то она стоит на повестке дня: вскоре при Национальном олимпийском комитете будет создана специальная комиссия, задача которой -- помочь атлетам начать новую жизнь после спорта.