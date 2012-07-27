Олимпийские игры 2012. Когда и где выступят белорусские спортсмены?

Новости Олимпиады. Расписание олимпийских видов спорта с участием белорусских спортсменов

27 июля, пятница

15:00. Стрельба из лука. Квалификация. Екатерина Тимофеева

28 июля, суббота

10:00 — 18:00. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Константин Лукашик, Юрий Долгополов

11:00. Спортивная гимнастика. Отдельные снаряды. Квалификация. Дмитрий Касперович

11:30. Академическая гребля. Предварительные заезды. Екатерина Карстен

12:00. Плавание. Предварительные заплывы. 400 м. Юрий Суворов

12:00. Плавание. Предварительные заплывы. Баттерфляй 100 м. Александра Герасименя

12:00. Плавание. Предварительные заплывы. Вольный стиль, эстафета 4х100. Светлана Хохлова, Юлия Хитрая, Александра Герасименя, Оксана Демидова

12:00. Велошоссе. Групповая гонка. Финал. Василий Кириенко, Евгений Гутарович, Бронислав Самойлов

12:00 — 19:00. Конный спорт. Троеборье. Выездка. Елена Телепушкина, Александр Фоминов

14:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/16 финала. Максим Мирный/Александр Бурый — Махеш Бхупати/Рохан Бопанна

14:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/32 финала. Виктория Азаренко (1, WTA) - Ирина-Камелия Бегу (79, WTA)

21:30. Плавание. 400 м. Финал. Юрий Суворов

21:30. Плавание. Баттерфляй 100 м. Полуфинал. Александра Герасименя

21:30. Плавание. Вольный стиль, эстафета 4х100. Финал. Светлана Хохлова, Юлия Хитрая, Александра Герасименя, Оксана Демидова

29 июля, воскресенье

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 2-3 раунды. Виктория Павлович, Александра Привалова

Бокс. До 60 кг. 1/16 финала. Вазген Сафарьянц

11:30. Спортивная гимнастика. Отдельные снаряды. Квалификация. Анастасия Марачковская

12:00. Сабля. Личное первенство. Финалы. Александр Буйкевич, Валерий Приемко, Дмитрий Лапкес

11:00 — 19:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Финал. Виктория Чайка

12:00. Плавание. 100 м на спине. Предварительные заплывы. Павел Санкович

12:00 — 19:00. Конный спорт. Троеборье. Выездка. Елена Телепушкина, Александр Фоминов

14:00. Велошоссе. Групповая гонка. Финал. Елена Омелюсик

17:00. Футбол. Беларусь — Бразилия

21:30. Плавание. 100 м на спине. Полуфинал. Павел Санкович

21:30. Плавание. Баттерфляй 100 м. Финал. Александра Герасименя

20:30. Бадминтон. Групповой этап. Алеся Зайцева (90, Беларусь) – Петя Недельчева (19, Болгария)

30 июля, понедельник

Бокс. До 81 кг. 1/16 финала. Михаил Долголевец

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 3-4 раунды. Владимир Самсонов

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 4 раунд. Виктория Павлович, Александра Привалова

Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала. Максим Мирный и Александр Бурый

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала. Виктория Азаренко

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Гонка. Татьяна Дроздовская

Парусный спорт. Мужчины. Класс «RS:X». Гонка. Николай Жуковец

10:30. Бадминтон. Групповой этап. Алеся Зайцева (90, Беларусь) – Адрианти Фирдасари (64, Индонезия)

11:00 — 16:30. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал. Илья Чергейко, Виталий Бубнович

11:30. Стрельба из лука. 1-2 раунды. Екатерина Тимофеева

11:30. Академическая гребля. Четверка распашная. Предварительные заезды. Денис Мигаль, Станислав Щербаченя, Вадим Лялин, Александр Козубовский

14:30 — 20:00. Конный спорт. Троеборье. Кросс. Елена Телепушкина, Александр Фоминов

17:30. Тяжелая атлетика. До 58 кг. Анастасия Новикова

21:30. Плавание. 100 м на спине. Финал. Павел Санкович

31 июля, вторник

Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала. Максим Мирный и Александр Бурый

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Владимир Самсонов

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Виктория Павлович, Александра Привалова

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Гонка. Татьяна Дроздовская

Парусный спорт. Мужчины. Класс «RS:X». Гонка. Николай Жуковец

11:30. Академическая гребля. Одиночка. 1/4 финала. Екатерина Карстен

12:00. Плавание. 100 м вольным стилем. Предварительные заплывы. Евгений Цуркин

12:30 — 18:00. Конный спорт. Троеборье. Преодоление препятствий. Елена Телепушкина, Александр Фоминов

21:30. Плавание. 100 м вольным стилем. Полуфиналы. Евгений Цуркин

1 августа, среда

Бокс. До 91 кг. 1/8 финала. Сергей Корнеев

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала. Виктория Азаренко

Теннис. Микст. 1/8 финала. Виктория Азаренко и Максим Мирный

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Владимир Самсонов

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала, финал. Виктория Павлович, Александра Привалова

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Гонка. Татьяна Дроздовская

Парусный спорт. Мужчины. Класс «RS:X». Гонка. Николай Жуковец

11:00 — 18:00. Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет, 25 м. Финал. Виктория Чайка

12:00. Плавание. 100 м вольным стилем. Предварительные заплывы. Александра Герасименя

16:15. Велошоссе. Гонка с раздельным стартом. Финал. Василий Кириенко

16:30. Футбол. Беларусь — Египет

17:30. Тяжелая атлетика. До 69 кг. Дина Сазановец, Марина Шкерманкова

18:30. Спортивная гимнастика. Личное многоборье. Финал. Дмитрий Касперович

21:30. Плавание. 100 м вольным стилем. Финал. Евгений Цуркин

21:30. Плавание. 100 м вольным стилем. Полуфиналы. Александра Герасименя

2 августа, четверг

Бадминтон. 1/4 финала. Алеся Зайцева

Бокс. До 60 кг. 1/8 финала. Вазген Сафарьянц

Теннис. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала. Максим Мирный и Александр Бурый

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала. Виктория Азаренко

Теннис. Микст. 1/4 финала. Виктория Азаренко и Максим Мирный

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала, финал. Владимир Самсонов

11:00. Стрельба из лука. Финал. Екатерина Тимофеева

11:30. Академическая гребля. Четверка распашная. 1/2 финала. Денис Мигаль, Станислав Щербаченя, Вадим Лялин, Александр Козубовский

11:30. Академическая гребля. Одиночка. 1/2 финала. Екатерина Карстен

11:30. Дзюдо. До 100 кг. Предварительный раунд. Евгений Бедулин

12:00. Плавание. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы. Павел Санкович

16:00. Дзюдо. До 100 кг. Финалы. Евгений Бедулин

18:30. Спортивная гимнастика. Личное многоборье. Финал. Анастасия Марачковская

21:30. Плавание. 100 м вольным стилем. Финал. Александра Герасименя

21:30. Плавание. 100 м баттерфляй. Полуфиналы. Павел Санкович

3 августа, пятница

Бадминтон. 1/2 финала. Алеся Зайцева

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Гонка. Татьяна Дроздовская

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала. Виктория Азаренко

Теннис. Микст. 1/2 финала. Виктория Азаренко и Максим Мирный

11:00 — 18:30. Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка, 50 м. Финал. Сергей Мартынов, Виталий Бубнович

11:30. Академическая гребля. Одиночка. Финал. Екатерина Карстен

11:30. Дзюдо. Свыше 100 кг. Предварительный раунд. Игорь Макаров

12:00. Плавание. 50 м вольным стилем. Предварительные заплывы. Александра Герасименя, Светлана Хохлова

12:00. Плавание. 1500 м вольным стилем. Предварительные заплывы. Владимир Жигарев

12:00. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Квалификация. Ксения Децук

12:00. Легкая атлетика. Метание молота. Квалификация. Иван Тихон, Павел Кривицкий, Валерий Святохо

12:00. Легкая атлетика. 400 м. Женщины. Предварительные забеги. Илона Усович

12:00. Легкая атлетика. Толкание ядра. Квалификация. Павел Лыжин, Андрей Михневич

12:00. Легкая атлетика. Семиборье. Яна Максимова

14:00. Сабля. Командное первенство. Финал. Валерий Приемко, Александр Буйкевич, Дмитрий Лапкес

16:00. Прыжки на батуте. Квалификация, финал. Вячеслав Модель

16:00. Дзюдо. Свыше 100 кг. Финал. Игорь Макаров

17:30. Тяжелая атлетика. До 75 кг. Ирина Кулеша

18:00. Велотрек. Кейрин. Ольга Панарина

18:00. Велотрек. Женщины. Командная гонка преследования. Квалификация. Татьяна Шаракова, Мария Логвинова, Елена Дылько, Оксана Попко

21:00. Тяжелая атлетика. До 85 кг. Андрей Рыбаков, Николай Новиков

21:00. Легкая атлетика. Толкание ядра. Финал. Андрей Михневич, Павел Лыжин

21:00. Легкая атлетика. Метание диска. Квалификация. Светлана Серова

21:00. Легкая атлетика. Семиборье. Яна Максимова

21:30. Плавание. 50 м вольным стилем. Полуфиналы. Александра Герасименя, Светлана Хохлова

4 августа, суббота

Бадминтон. Финал. Алеся Зайцева

Бокс. До 81 кг. 1/8 финала. Михаил Долголевец

Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал. Максим Мирный и Александр Бурый

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Виктория Азаренко

Теннис. Микст. Финал. Виктория Азаренко и Максим Мирный

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Гонка. Татьяна Дроздовская

Футбол. 1/4 финала

11:30. Академическая гребля. Четверка распашная. Финал. Денис Мигаль, Станислав Щербаченя, Вадим Лялин, Александр Козубовский

12:00. Легкая атлетика. Семиборье. Яна Максимова

12:00. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Квалификация. Анастасия Шведова

12:00. Легкая атлетика. Бег. 3000 м с препятствиями. Полуфиналы. Светлана Куделич

16:00. Прыжки на батуте. Квалификация, финал. Татьяна Петреня

18:00. Велотрек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал. Татьяна Шаракова, Мария Логвинова, Елена Дылько, Оксана Попко

19:00. Легкая атлетика. Ходьба на 20 км. Иван Троцкий, Денис Симанович

21:00. Тяжелая атлетика. До 94 кг. Александр Макаренко

21:00. Легкая атлетика. Семиборье. Яна Максимова

21:00. Легкая атлетика. Метание диска. Финал. Светлана Серова

21:00. Легкая атлетика. Бег. 400 м. Полуфиналы. Илона Усович

21:30. Плавание. 50 м вольным стилем. Финал. Александра Герасименя, Светлана Хохлова

5 августа, воскресенье

Бокс. До 91 кг. 1/4 финала. Сергей Корневв

Греко-римская борьба. До 55 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Элбек Тожиев

Греко-римская борьба. До 74 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Александр Кикинев

Парусный спорт. Мужчины. Класс «RS:X». Финал. Николай Жуковец

11:00 — 18:00. Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет, 50 м. Финал. Константин Лукашик, Андрей Казак

11:00. Стендовая стрельба. День первый. Андрей Коваленко

12:00. Велотрек. Спринт. Квалификация. Ольга Панарина

13:00. Легкая атлетика. Марафон. Светлана Ковган, Ольга Дубовская-Салевич, Анастасия Старовойтова

16:00. Спортивная гимнастика. Финалы. Анастасия Марачковская, Дмитрий Касперович

20:50. Легкая атлетика. Метание молота. Финал. Иван Тихон, Валерий Святохо, Павел Кривицкий

20:50. Легкая атлетика. Бег. 400 м. Финал. Илона Усович

20:50. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Финал. Ксения Децук

20:50. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Квалификация. Андрей Чурило

6 августа, понедельник

Бокс. До 60 кг. 1/4 финала. Вазген Сафарьянц

Греко-римская борьба. До 84 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Алим Селимов

Греко-римская борьба. До 120 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Иосиф Чугошвили

Парусный спорт. Женщины. Класс «Лазер-Радиал». Финал. Татьяна Дроздовская

11:00 — 19:30. Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка, 50 м. Финал. Юрий Щербацевич, Виталий Бубнович

11:00. Стендовая стрельба. День второй. Андрей Коваленко

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. 1000 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Александр Жуковский

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка. 1000 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Олег Юреня

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-четверка. 500 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Ирина Помелова, Надежда Попок, Марина Полторан, Ольга Худенко

12:00. Легкая атлетика. Бег. 100 м с барьерами. Предварительные забеги. Екатерина Поплавская, Алина Талай

12:00. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Предварительные забеги. Анис Ананенко

12:00. Легкая атлетика. Бег. 1500 м. Предварительные забеги. Наталья Корейво

12:00. Легкая атлетика. Толкание ядра. Квалификация. Янина Провалинска-Карольчик, Наталья Михневич, Надежда Остапчук

16:00. Спортивная гимнастика. Финалы. Анастасия Марачковская, Дмитрий Касперович

18:00. Велотрек. Омниум. Предварительные заезды. Татьяна Шаракова

18:00. Велотрек. Спринт. 1/4 финала. Ольга Панарина

20:50. Легкая атлетика. Бег. 3000 м с препятствиями. Финал. Светлана Куделич

20:50. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Финал. Анастасия Шведова

20:50. Легкая атлетика. Толкание ядра. Финал. Янина Провалинска-Карольчик, Наталья Михневич, Надежда Остапчук

7 августа, вторник

Греко-римская борьба. До 96 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Тимофей Дейниченко

Футбол. Полуфиналы

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка. 500 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Марина Полторан, Ольга Худенко, Татьяна Попок

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка. 1000 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Александр Богданович, Андрей Богданович

12:00. Велотрек. Омниум. Предварительные заезды. Татьяна Шаракова

12:00. Легкая атлетика. Метание копья. Квалификация. Марина Новик

12:00. Легкая атлетика. Бег. 110 м с барьерами. Предварительные забеги. Максим Лынша

12:00. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Квалификация. Дмитрий Плотницкий

16:00. Спортивная гимнастика. Финалы. Анастасия Марачковская, Дмитрий Касперович

16:00. Велотрек. Омниум. Финал. Татьяна Шаракова

16:00. Велотрек. Спринт. Финал. Ольга Панарина

21:00. Тяжелая атлетика. Свыше 105 кг. Евгений Жерносек

21:00. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Полуфиналы. Анис Ананенко

21:00. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Квалификация. Ольга Сударева, Анастасия Мирончик-Иванова, Вероника Шуткова

21:00. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Финал. Андрей Чурило

21:00. Легкая атлетика. Бег. 100 м с барьерами. Полуфиналы, финал. Екатерина Поплавская, Алина Талай

8 августа, среда

Вольная борьба. До 48 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Ванесса Колодинская

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал. Александр Жуковский

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал. Олег Юреня

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-четверка. 500 м. Финал. Ирина Помелова, Надежда Попок, Марина Полторан, Ольга Худенко

12:00. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Предварительные забеги. Мария Арзамасова, Илона Усович, Светлана Усович

12:00. Легкая атлетика. Метание молота. Квалификация. Оксана Менькова, Ольга Цандер, Елена Матошко

12:00, 20:00. Легкая атлетика. Десятиборье. День первый. Эдуард Михан

12:00. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Квалификация. Станислав Тивончик

20:00. Легкая атлетика. Бег. 1500 м. Полуфиналы. Наталья Корейво

20:00. Легкая атлетика. Метание копья. Квалификация. Владимир Козлов

20:00. Легкая атлетика. Бег. 110 м с барьерами. Полуфиналы, финал. Максим Лынша

20:00. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Финал. Ольга Сударева, Анастасия Мирончик-Иванова, Вероника Шуткова

9 августа, четверг

Бокс. До 81 кг. 1/4 финала. Михаил Долголевец

Вольная борьба. До 72 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Василиса Марзалюк

11:00, 20:30. Легкая атлетика. Десятиборье. День второй. Эдуард Михан

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка. 500 м. Финал. Марина Полторан, Ольга Худенко, Татьяна Попок

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал. Александр Богданович, Андрей Богданович

14:00. Художественная гимнастика. Многоборье. Квалификация. Любовь Черкашина, Мелита Станюта

14:00. Художественная гимнастика. Групповые упражнения. Квалификация. Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович

20:30. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Полуфиналы. Мария Арзамасова, Илона Усович, Светлана Усович

20:30. Легкая атлетика. Бег. Эстафета. 4х100. Полуфиналы. Юлия Балыкина, Ольга Осташко, Екатерина Гончар, Елена Данилюк-Невмержицкая, Анна Лепешко, Екатерина Шумак

20:30. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Финал. Анис Ананенко

20:30. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Финал. Дмитрий Плотницкий

20:30. Легкая атлетика. Метание копья. Финал. Марина Новик

10 августа, пятница

Бокс. До 60 кг. 1/2 финала. Вазген Сафарьянц

Бокс. До 81 кг. 1/2 финала. Михаил Долголевец

Бокс. До 91 кг. 1/2 финала. Сергей Корнеев

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. 200 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Денис Гаража

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка. 200 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Маргарита Тишкевич

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка. 200 м. Предварительные заезды, полуфиналы. Роман Петрушенко, Вадим Махнев

14:00. Художественная гимнастика. Многоборье. Квалификация. Любовь Черкашина, Мелита Станюта

14:00. Художественная гимнастика. Групповые упражнения. Квалификация. Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович

21:00. Прыжки в воду. 10-метровая вышка. Квалификация. Тимофей Гордейчик, Вадим Каптур

21:00. Легкая атлетика. Бег. Эстафета 4х400. Полуфиналы. Светлана Усович, Илона Усович, Елена Киевич, Анна Ташпулатова, Ирина Хлюстова, Юлиана Ющенко

21:00. Легкая атлетика. Бег. 1500 м. Финал. Наталья Корейво

21:00. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Финал. Станислав Тивончик

21:00. Легкая атлетика. Бег. Эстафета 4х100. Финал. Полуфиналы. Юлия Балыкина, Ольга Осташко, Екатерина Гончар, Елена Данилюк-Невмержицкая, Анна Лепешко, Екатерина Шумак

21:00. Легкая атлетика. Метание молота. Финал. Оксана Менькова, Ольга Цандер, Елена Матошко

21:45. Футбол. Матч за 3-е место

11 августа, суббота

Вольная борьба. До 84 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Сослан Гатциев

Вольная борьба. До 120 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Алексей Шемаров

11:00. Легкая атлетика. Ходьба на 50 км. Иван Троцкий

11:00. Современное пятиборье. Дмитрий Мелях, Станислав Журавлев

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал. Денис Гаража

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. Маргарита Тишкевич

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка. 200 м. Финал. Роман Петрушенко, Вадим Махнев

15:30. Художественная гимнастика. Многоборье. Финал. Любовь Черкашина, Мелита Станюта

17:00. Футбол. Финал

19:00. Легкая атлетика. Ходьба на 20 км. Анастасия Яцевич, Анна Драбеня

20:30. Бокс. До 91 кг. Финал. Сергей Корнеев

21:00. Легкая атлетика. Бег. Эстафета 4х400. Финал. Светлана Усович, Илона Усович, Елена Киевич, Анна Ташпулатова, Ирина Хлюстова, Юлиана Ющенко

21:00. Легкая атлетика. Бег. 800 м. Финал. Илона Усович, Светлана Усович, Мария Арзамасова

21:00. Легкая атлетика. Метание копья. Финал. Владимир Козлов

12 августа, воскресенье

Вольная борьба. До 66 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Али Шабанов

Вольная борьба. До 96 кг. Предварительные раунды, полуфиналы, финал. Руслан Шейхов

11:00. Современное пятиборье. Анастасия Прокопенко, Анна Василенок

13:00. Легкая атлетика. Марафон. Степан Роговцов

15:30. Художественная гимнастика. Групповые упражнения. Финал. Марина Гончарова, Анастасия Иванькова, Наталья Лещик, Александра Наркевич, Ксения Санкович, Алина Тумилович

15:30. Бокс. До 60 кг. Финал. Вазген Сафарьянц

15:30. Бокс. До 81 кг. Финал. Михаил Долголевец