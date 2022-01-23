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Олимпийские деревни в Пекине начали принимать делегации. Предусмотрели отдельные банки, кафе и рестораны

23 января 2022 12:02
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Новости Китая. В Пекине олимпийские деревни приступили к работе. Туда уже прибыли делегации из более чем 20 стран, включая Китай, Великобританию, Австралию, Канаду, Финляндию и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Олимпийские деревни в Пекине начали принимать делегации. Предусмотрели отдельные банки, кафе и рестораны-1

Из-за строгих противоэпидемических мер все пребывающие из-за рубежа спортсмены, сопровождающие и журналисты будут помещены в так называемые пузыри. Это означает, что им предстоит жить, тренироваться, участвовать в соревнованиях и отдыхать только в пределах специально отведенных для этого зон.  

Олимпийские деревни в Пекине начали принимать делегации. Предусмотрели отдельные банки, кафе и рестораны-4

Перемещение внутри таких пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен. Именно поэтому каждая из трех олимпийских деревень представляет собой небольшой городок, где есть все необходимое для жизни – банки, кафе, рестораны, салоны красоты и так далее. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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