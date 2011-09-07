Олимпийская сборная Беларуси по футболу начала подготовку к играм в Лондоне, сыграв вничью со второй сборной России

Состав нашей олимпийской сборной можно с полным основанием назвать экспериментальным. Ведь востребованность в отборочных матчах национальной команды страны и младшей, шукановской, «молодежки» помешало сыграть в брянском товарняке целому ряду ключевых игроков.

Тем не менее, белорусы добились вполне приемлемого результата. Не удивительно, что игровую инициативу в дебюте матча к своим рукам прибрали хозяева поля. Опасно бил по воротам Александра Гутора Павленко. Знакомство мяча и перекладины случилось после удара Бухарова.

За 15 минут до перерыва шанс отличиться упустили и белорусы. Хорошо, но чуточку неточно с метров 18 пробил Букаткин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В концовке первого тайма едва не огорчил наших земляков россиянин Юсупов, однако мяч после его удара разминулся с белорусскими воротами.

После перерыва тренеры соперников Юрий Красножан и Георгий Кондратьев дали возможность проявить себя резервистам. В составе белорусов на поле, к примеру, появились вратарь Гомелько и в ходе второй 45-минутки сразу пять полевых игроков. Вполне закономерно игра обеих команд потеряла в организованности и слаженности, что практически свело к нулю количество более-менее опасных голевых угроз.

Финальный свисток российского арбитра Шпилева в итоге зафиксировал сухое равенство – 0:0. Неплохое начало белорусского подготовительного марш-броска на пути в Олимпийский Лондон.