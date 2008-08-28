Олимпийцы вернулись из Пекина на родину

Накануне поздно вечером в Национальный аэропорт "Минск" прибыл последний рейс из столицы Китая. На его борту было более ста спортсменов, тренеров и журналистов. Огромное количество болельщиков с цветами и громкими овациями встречали олимпийского чемпиона Андрея Арямнова, серебряного призёра Андрея Рыбакова, братьев Богдановичей, которые взяли золото в каноэ-двойке и великолепную четвёрку байдарки – Вадима Махнева, Романа Петрушенко, Алексея Абалмасова и Артура Литвинчука.



Тёплого приёма на родной земле заслужили и белорусские гимнастки. Инна Жукова безупречно исполнила свою программу и принесла в копилку сборной - серебряную медаль, а команда - бронзовую. В целом эта Олимпиада вошла в историю суверенной Беларуси как самая успешная. Мы завоевали 19 наград, среди них четыре золота. С таким багажом возвращаться домой весьма почётно.

