Олимпида-2014 в Сочи. Фристайлисты из США заняли весь пьедестал в дисциплине «ски-слоупстайл»

Новости Олимпиады. Весь пьедестал почета в дисциплине «ски-слоупстайл» заняли американские фристайлисты. «Золото» завоевал 22-летний Джосс Кристенсен. «Серебро» – у 22-летнего Гаса Кенуорти. «Бронза» досталась 19-летнему Николасу Гэпперу.

Николас Гэппер, американский фристайлист:

Чисто выполнить трипл-корк – это, на самом деле, достижение, особенно когда тебе удается выполнить его 1-2 раза в жизни. Это как первый раз сесть на велосипед. Я хотел попробовать трипл-корк именно на Олимпиаде, потому что это крупнейшее соревнование для фристайла, и мне это удалось. Вообще все мы трое (с Кристенсеном и Кенуорти) смогли показать, насколько слоупстайл интересен. В нашем виде спорта очень много креатива, и его можно сравнить с образом жизни.

Гас Кенуорти, серебряный призер Зимних игр в Сочи, во время пресс-конференции признался, что по окончанию Олимпиады хочет забрать с собой в США семью дворовых собак, которые живут в горном кластере.



Гас Кенуорти, американский фристайлист:

Я пытаюсь сделать все, что только в моих силах, чтобы забрать их домой в Америку. Там четыре щенка и их мама. Я очень люблю собак и точно могу сказать, что никогда не видел более милых дворовых собак. Надеюсь, что смогу забрать их в Америку.

В олимпийскую программу по фристайлу включены могул, акробатика, ски-кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом виде соревнований участие принимают и мужчины, и женщины. Всего во фристайле разыгрывается 10 комплектов наград. Ски-слоупстайл. Спортсмены выступают на склоне, имеющем различного рода препятствия. Формат проведения соревнований: система на выбывание с полуфиналами и финалами, по два заезда в каждом раунде. Лучший результат определяет победителя. Подробнее читайте здесь.

В медальном зачете США занимают четвертую строчку. У них четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей. В тройке лидеров – Германия, Канада, Норвегия.

Сборная Беларуси занимает 14 место. В активе наших спортсменов – одно «золото». Кто из белорусских спортсменов может принести медали? Смотрите видео.