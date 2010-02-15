Олимпиада в Ванкувере: биатлонистам помогла погода

В третий день зимней Олимпиады, проходящей в канадском Ванкувере, были разыграны пять комплектов медалей.

Белорусские спортсмены приняли участие лишь в одном виде программы — спринтерской гонке на 10 километров у биатлонистов.

Непосредственное влияние на ход этих соревнований оказала капризная Ванкуверская погода. Прямо во время гонки пошел снег с дождем. Биатлонисты, уже успевшие отметиться на обоих огневых рубежах, оказались в более выгодных условиях по сравнению с другими участниками. В результате - на пьедестале почета оказались спортсмены, стартовавшие в первой десятке.

Золото взял безошибочно стрелявший француз Венсан Жэ, серебро досталось норвежцу, бронзу выиграл хорват. У белорусов шансов на медаль в этой дисциплине было немного. Александр Сыман, несмотря на безошибочную стрельбу - 20-ый. Он отстал от победителя на минуту 45 секунд. Остальные выступили хуже.

Сергей Новиков с одним промахом — 40-ой, Рустам Валиулин, у которого две ошибки на огневых рубежах, — 43-ий. Евгений Абраменко, несмотря на все закрытые мишени, лишь 49-ый.