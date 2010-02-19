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Олимпиада в Ванкувере: белорусы завоевали сразу две награды

19 февраля 2010 07:35
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Двойной медальный успех позволил сборной Беларуси подняться на 17-ое место в неофициальном командном зачёте Ванкуверской Олимпиады. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил нашу команду. Глава государства пожелал белорусской сборной дальнейших успехов на Олимпиаде.

Серебро в копилку нашей сборной добавил  биатлонист Сергей Новиков. 30-летний динамовец из Могилёва почти безупречно прошел 20- километровую дистанцию, блеснув точностью на стрельбище. В этой гонке он добился наивысшего успеха в олимпийской истории белорусского мужского биатлона. Наш спортсмен разделил второе место  с легендарным норвежцем  Бьорндаленом. Золото у его соотечественника Свендсена, который всего на 9 с половиной секунд опередил поделивших серебро.

Чуть ранее в  классической женской   гонке  на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, бронзовую медаль завоевала одна из главных белорусских олимпийских надежд — Дарья Домрачева. 23-летняя минчанка блестяще прошла дистанцию, допустив на стрельбе единственный промах. Чуть менее 29-ти секунд Домрачева уступила победительнице гонки, норвежке Торе Бергер, а проигрыш обладательнице серебряной награды — биатлонистке из Казахстана Елене Хрусталёвой составил и вовсе 7 с половиной секунд.

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