Олимпиада-2014. «Золото» Виктора Ана и «серебро» Владимира Григорьева. Россия – лидер по количеству медалей

Новости Олимпиады. Россиянин южнокорейского происхождения Виктор Ан выиграл первое в истории России золото Олимпийских игр в шорт-треке. Спортсмен победил на дистанции 1000 метров.

Еще один россиянин Владимир Григорьев завоевал серебро. «Бронза» – у голландца Шинки Кнегта.

Самой интересной фигурой на пьедестале в этой дисциплине можно назвать Виктора Ана. Настоящее имя спортсмена Ан Хен Су. Родился он в Сеуле, до декабря 2011 года выступал за сборную Южной Кореи по шорт-треку. Российское гражданство и право выступать за эту страну получил только в январе 2012 года. Тогда же обрел и новое имя – Виктор. Он многократный чемпион мира в составе сборной Кореи. А в марте 2013 Виктор выиграл первую для России награду за всю историю проведения личных чемпионатов мира по шорт-треку. На первенстве планеты Ан в венгерском Дебрецене стал серебряным призером на самой короткой дистанции – 500 метров.



Шорт-трек — вид скоростного бега на коньках. Спортсменам необходимо максимально быстро преодолеть соревновательную дистанцию по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м. Дистанции олимпийских соревнований: бег на 500 м, 1000 м и 1500 м (среди мужчин и женщин), эстафетная гонка на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины). Всего разыгрывается 8 комплектов наград. В шорт-треке спортсмены соревнуются по системе «на выбывание». Во время массового старта спортсмены используют различные тактики, чтобы прийти к финишу первыми. Подробнее читайте здесь.

После того, как Ан и Григорьев завоевали медали по шорт-треку 15 февраля, Россия вырвалась в лидеры по общему числу медалей на Олимпийских играх в Сочи. У сборной – 14 наград: три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых. На одну медаль меньше у американцев, голландцев и норвежцев.

Пятница, тринадцатые. И хотя вчера 14 февраля, но именно под 13-ми номерами выступили наши золотые белоруски. Биатлон, индивидуальная гонка, номер 13 – Дарья Домрачева – становится двукратной олимпийской чемпионкой, фристайл, лыжная акробатика, номер 13 – Алла Цупер – впервые берет олимпийскую медаль – и это — тоже золото!!! В копилке белорусской сборной теперь – 3 золота: два – у Даши Домрачевой, 1 – у Аллы Цупер, а бронзу вчера тоже впервые в своей карьере взяла биатлонистка Надежда Скардино. День влюбленных заставил влюбиться в наших девушек уже не только Беларусь, но и весь мир! Смотрите видео.