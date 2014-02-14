Олимпиада-2014. Юрий Данилочкин вылетел с трассы в скоростном спуске суперкомбинации. Чемпионом стал швейцарец Сандро Вилетта

Новости Олимпиады. Норвежский горнолыжник Хьетиль Янсруд лидирует в скоростном спуск в суперкомбинации. Он пронесся по трассе, показав результат 1 минута 53,24 секунды. Второй результат показал чех Ондржей Банк (+0,14), третьим стал олимпийский чемпион Игр-2014 в скоростном спуске австриец Маттиас Майер (+0,37).

Победитель Игр-2010 в суперкомбинации американец Боде Миллер занимает после скоростного спуска 12-е место (+1,43).

Белорус Юрий Данилочкин до финиша не дошел. На одном из спусков горонолыжник вылетел с трассы, проломив все три заградительных щита. Оценить состояние спортсмена пока сложно, однако покинуть стадион Юрий смог самостоятельно. Еще 3 участника снялись по техническим причинам.

30-ка спортсменов, отобранных по результатам скоростного спуска, примет участие во втором заезде. В 14:30 стартует слалом, после чего и будет разыгран второй комплект наград мужчин горнолыжников в суперкомбинации.

В общем зачете XXII зимних Олимпийских игр сборная Беларуси занимает 11 место. Лидирует пока Германия – 6 золотых медалей. В активе норвежцев пока 4 золотых медали и третья позиция в общем зачете (видео).

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По сумме двух заездов чемпионом Сочи-2014 в суперкомбинации стал швейцарец Сандро Вилетта, показавший общий результат 2 минуты 45.20 секунды. Серебро досталось хорвату Ивице Костеличу (+0,34 секунды). Бронза у итальянца Кристофа Иннерхофера (+0,47).

Хьетиль Янсруд в итоге стал 4-ым, Ондржей Банк - 7-ым. Маттис Майер занял 13 строчку. Боде Миллер в итоговой таблице на 6 месте.

Для 28-летнего Вилетты, у которого до этого был всего один пьедестал на этапах Кубка мира в карьере, это первая олимпийская медаль.