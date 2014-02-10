Олимпиада-2014. Виктор Ан принес России бронзу в шорт-треке на 1500 м. Максим Сергеев не квалифицировался в полуфинал

Новости Олимпиады. Россиянин южнокорейского происхождения Виктор Ан завоевал бронзовую медаль в забеге на 1500 м. Серебряная медаль у китайского стайера Хань Тяньюйя. Лучшее время в шорт-треке показал канадец Шарль Амлен (2:14.45) - у него золото.

Белорус Максим Сергеев из шести участников забега «на выбывание» финишировал 5-ым, пройдя дистанцию 1500 м за 2:19.505. Таким образом, спортсмену не удалось пробиться в полуфинал соревнований. Из 36 участников Максим показал 25-ое время (видео).

Максим Сергеев, оценивая свои шансы, изначально на медаль не замахивался.

Максим Сергеев, член Олимпийской сборной Беларуси по шорт-треку:

Задача – попасть в первые 20, 30 человек. То есть в этом диапазоне. А как там будет, никто не знает – это Олимпиада. Эти соревнования, наверное, ни с какими не сравнятся.

Самой интересной фигурой пьедестала в этой дисциплине можно назвать Виктора Ана. Настоящее имя спортсмена Ан Хен Су. Родился он в Сеуле, до декабря 2011 года выступал за сборную Южной Кореи по шорт-треку. Российское гражданство и право выступать за эту страну получил только в январе 2012 года. Тогда же обрел и новое имя - Виктор.

В копилке Виктора три олимпийских медали 2006 года, он многократный чемпион мира в составе сборной Кореи. А в марте 2013 Виктор выиграл первую для России награду за всю историю проведения личных чемпионатов мира по шорт-треку. На первенстве планеты Ан в венгерском Дебрецене стал серебряным призером на самой короткой дистанции - 500 метров.

Достижение Ана на Олимпиаде в Сочи - историческое событие. Его медаль - первая для России в этом виде спорта.