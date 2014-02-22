Олимпиада-2014 в Сочи. Ямайские бобслеисты: как ребята стали самым популярным экипажем Сочи?

Новости Олимпиады. В это воскресенье, 23 февраля, состоится официальное закрытие Игр-2014. Уже известны чемпионы практически во всех видах спорта, получены медали, сорваны аплодисменты и, казалось бы, мир запомнит навсегда фамилии победителей… а аутсайдеры разъедутся по домам, забытые болельщиками, но полные решимости взять реванш через 4 года.

Абсолютно не вписываются в эту схему ямайские бобслеисты. Об этих ребятах говорили, и еще долго будут говорить СМИ, вспоминать с улыбкой, но с уважением болельщики. Чем же так отличились пилот ямайского боба Уинстон Уоттс и его товарищи, что ребята стали самой популярной командой в Олимпийской деревне, несмотря на последний результат, показанный в соревнованиях?

Представьте для начала, хотя бы то, что эти парни приехали в зимний олимпийский Сочи с другого конца света, оттуда, где никогда не было снега, где море, песок и круглый год +28! Хотя, в интервью спортивному изданию «Спорт-Экспресс» ребята признались, что разницы особо не увидели…

Уэйн Блэквуд, ямайский бобслеист:

Россия? Очень похожа на Ямайку. Да, похожа. Море, пальмы, горы. Все как у меня дома…

На долю сборной Ямайки пришлось столько неожиданных оклоспортивных событий, что бешенная популярность свалилась на голову как награда за их стремление к мечте.

Сначала ямайский экипаж, отобравшись на Олимпиаду, не мог поехать в Россию, потому что отбор на Игры для экипажей вроде ямайского – полдела. Чтобы принять участие, нужно «обмундирование» - несколько комплектов новых полозьев, чья стоимость колеблется в районе 10-20 тысяч долларов, нужны деньги на недешевые авиабилеты для экипажа, транспортировку техники туда и обратно, а государство финансирование не предоставляет. Сами же спортсмены не могли себе позволить Олимпиаду из собственного кармана.

Крис Стоукс, ямайский бобслеист (в интервью «АиФ»):

Бобслей — это дорогой вид спорта. Приведу вам пример. На Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году мы разговаривали с командой США по бобслею, у которых один боб стоил 500 тысяч долларов, и у них их было 6 штук, мы же туда приехали, потратив на подготовку и оборудование всего 250 тысяч.

Но то был 1994 год, с тех порт прошло, как-никак, 20 лет… И ямайцы, с верой в лучшее, кинули клич в интернете на сбор денег. Трудно поверить, но всего за двое суток люди со всего мира собрали Ямайке на поездку в Сочи ни много, ни мало - более 150 тысяч долларов.

И вот, собрались ребята в путь: экипаж есть, боб и другая амуниция готовы, билеты на руках… только погода в аэропорту не летная. Самолет таки взлетел, но, как выяснилось уже на месте, в России, «пролетели мимо цели», как поется в одной популярной песне, и багаж спортсменов, и сам боб…

Уинстон Уоттс, ямайский бобслеист:

Наш путь сюда был настоящим рок-н-роллом. Сначала мы собирали деньги с миру по нитке, чтобы обеспечить себе возможность принять участие в соревнованиях. Потом по пути мы потеряли практически весь наш багаж, включая и сам боб. Потом боб нашли, но некоторые аксессуары к нему не прибыли. Из-за этого мы вынуждены были пропустить первую тренировку.

Весть о целеустремленных ямайцах неслась впереди планеты всей, поэтому экипажу в Сочи сразу же пришли на помощь - кто бы мог подумать! - соперники!

Уинстон Уоттс, ямайский бобслеист:

Многие ребята из других команд вызывались помочь нам, так что можем использовать одолженное у кого-то оборудование.

В соревнованиях Уоттс и кампания выступили. Конечно, высокого результата ребята и не ждали, потому и не расстроились своему последнему месту. Почему? – спросите вы. Потому что, наверное, никто, так как они не знает, что главное не победа, а участие!

Крис Стоукс, ямайский бобслеист:

Само участие в Олимпийских Играх в Сочи - уже победа для нас, и мы будем стараться показывать лучшие результаты в будущем.

Да и согласитесь: ямайские боблеисты огромные молодцы уже потому, что смогли отобраться на Олимпиаду в Сочи, приехать, выступить и заявить на весь мир о том, что горячие ямайские парни умеют не только лежать на пляже и зажигать под Боба Марли, но хотят и могу покорять холодные снежные склоны.

И пусть медали у них нет… Сочи ямайцы запомнят навсегда!

Уинстон Уоттс, ямайский бобслеист:

В Сочи нам очень нравится. Это, наверное, самая клёвая Олимпиада из тех, на которых я успел побывать. Здесь тепло, здесь есть море, здесь все улыбаются, здесь много любви. Знаете, когда мы приехали на финиш, на трибунах я увидел 99% болельщиков сборной России, но они все поддерживали нас так, будто мы выступаем за их страну!

В своем роде популярной можно назвать и сборную Беларуси! На фоне грандиозных успехов наших олимпийцев в Сочи стремительно растет интерес к Беларуси за рубежом. Так, наша страна попала в ТОП-5 самых популярных поисковых запросов в США (см. видео).