Прямой эфир

Олимпиада-2014 в Сочи. Украинские биатлонистки выиграли эстафету. Беларусь - 5-ая

21 февраля 2014 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Олимпиады. Украинские биатлонистки выиграли эстафет в Сочи. Команда в составе Юлии Джимы, Елены Пидгрушной, Вали Семеренко и бронзового призера Игр-2014 в спринте Виты Семеренко привезли преследователям 26,4 секунд преимущества.

Серебряная медаль в упорной борьбе досталась хозяйкам Олимпиады - российской команде в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной. Девушки допустили 4 промаха. У российских биатлонистов на Олимпийских играх это третья медаль в биатлоне.  Ранее cеребро завоевала Ольга Вилухина в спринте на дистанции 7,5 км, бронзу — Евгений Гараничев в индивидуальной гонке на 20 км.

Бронзовая медаль в женской эстафете у норвежских биатлонисток. К слову, сборная этой страны стала чемпионом Олимпийских игр-214 в смешанной эстафе.

Белорусская команда в составе Людмилы Калинчик, Надежды Скардино, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой заняла 5 место. Если бы не штрафной круг Людмилы Калинчик на 1 этапе, можно было бы побороться за место на пьедестале.

Не обошлась сегодня гонка без происшествий. Команда Франции вынужденно сошла с дистанции.  Первый участник эстафеты - титулованная Мари-Лор Брюне - получила травму. Спортсменка потеряла сознание, ее на носилках унесли со стадиона. Что конкретно произошло, пока не сообщается.

К слову, всего в эстафете примяли участие 17 команд (см. видео).

# Зимняя Олимпиада

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпиада-2014. Немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле уличена в употреблении допинга
21 февраля 2014 13:44

Олимпиада-2014. Немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле уличена в употреблении допинга

Олимпиада-2014. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова: Хочу все золото, что есть в фигурном катании
21 февраля 2014 13:06

Олимпиада-2014. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова: Хочу все золото, что есть в фигурном катании

Олимпиада-2014. Хоккеистки сборной Канады обыграли США в финале. Обама проспорил премьеру Канады ящик пива
21 февраля 2014 11:14

Олимпиада-2014. Хоккеистки сборной Канады обыграли США в финале. Обама проспорил премьеру Канады ящик пива