Олимпиада-2014 в Сочи. Стенограмма онлайн-трансляции 21 февраля (биатлон, горные лыжи (слалом))

Новости Олимпиады. Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Через 20 минут начнется первый заезд в женском слаломе. Среди 88-ти участников и одна белоруска.

Мария Шканова отправится на трассу 50-й. К слову, слалом - любимая дисциплина Марии.

Сегодняшние соревнования в горных лыжах - заключительны в женской программе.

Слалом - уже третья гонка для белоруски на сочинской Олимпиаде.

В супер-гиганте Мария не сумела добраться до финиша. В гигантском слаломе Шканова стала 42-й.

Четвертая спортсменка на трассе. Лидирует олимпийская чемпионка Сочи Мария Риш.

Немка прошла дистанцию за 53.11 сек

Еще одна чемпионка. Тина Мазе на старте. Словенка выиграла соревнования в скоростном спуске.

Мазе пока вторая. Отмечу, что у всех, кто доберется до финиша, будет шанс поправить свое положение во втором заезде.

Новый лидер. Американка Микаэла Шиффрин опереидал Марию Риш на полсекунды.

Второй сход у нас. Швейцарка Венди Холденер не смогла финишировать. Ранее ошиблась при прохождении трассы шведка Мария Хольмнер.

16 спортсменок финишировали. Лидирует Шиффрин, вторая Риш, за ней Мазе. 5 горнолыжниц до финиша не добрались.

Шиффрин - лидер не только сегодняшней гонки, но и общего зачета кубка мира в слаломе. А девушке всего 18 лет

Для 30-ти спортсменок первый зазед завершен. Тройка лидеров без изменений. Наша Мария Шканова выйдет на трассу 50-й.

44 горнолыжницы уже стартовали. Это ровно половина участниц Не все добралсиь до финиша. Таких сейчас 13.

Совсем скоро старт Шкановой. Она следующая.

Мария Шканова показывает 32-е время. Выше белоруски оказалась представительница Аргентины Саломе Банкора.

Банкора опередила белоруску на 0.41 секунды. Лидеру же Шканова уступает 7.05 секунды.

60 спортсменок завершили первую попытку. Шканова пока на 33-м месте. Думаю, там и останется.

Большинство оставшихся лыжниц - экзотика. Бразилия, Марокко, Перу, Того ...

Вторая попытка намечена на 19:15. А через 25 минут начнется женская биатлонная эстафета!

Старт гонки был под угрозой срыва. Причина привычная - туман. Правда, за последний час он почти рассеялся. Гонке, похоже, быть.

В гонке примут участие 17 сборных. Командам предстоит преодолеть 4 этапа по 6 км. На каждом этапе два огневых рубежах.

Белоруски побегут под 6-м номером.

В нынешнем году состоялись три эстафетные гонки. Выше 6-го места белоруски не поднимались.

Одна гонка была отменена из-за сгустившегося тумана. было это месяц назад в итальянской Антерсельве.

Успешнее других выступали немки. У них победа и два вторых места.

Хорошо выступала и сборная Украины. 1-е, 2-е и 4-е места.

Эстафеты в программе Олимпиады с 1992 года. Лишь представительницы 4 стран брали медали на 6-ти Играх.

Россия, Германия, Франция и Норвегия - триуфаторы предыдущих Олимпиад.

Самая титулованная сборная - российская. 3 золотые медали у наших соседок.

Правда, на этот раз вряд ли стоит ждать от россиянок подвигов. Результаты они демонстрируют посредственные.

Плюс ко всему, появляются скандальные новости из стана сборной. Вряд ли это добавляет веры в свои силы.

Стартовала гонка. На первом этапе Беларусь представляет Людмила Калинчик.

Есть на первом этапе призерки сочинских Игр. За Украину бежит Вита Семеренко - бронзовый призер в спринте.

За сборную Швейцарии бежит Селина Гаспарин. Серебряный призер индивидуальной гонки пока лидирует.

Кстати, три первых этапа у швейцарок бегут сестры Гаспарин.

Первая стрельба. Два промаха у белоруски уже есть.

Двух дополнительных патронов хватило Калинчик. 31 секунду проигрывает лидеру - россиянке Романовой.

На 13-й строчке после стрельбища белоруска.

Последней со стрельбище - немка Франциска Пройсс. Упала она на трассе, потому имела проблемы со стрельбой.

Кому-то из биатлонисток стало плохо. Попробуем уточнить.

Француженке Мари-Лор Брюне стало плохо. Бригада врачей помогают ей. Будем верить, что все будет с ней хорошо.

Вторая стрельба пройдена. Лидирует Романова. Вторая Семернко. А у белоруски Калинчик штрафной круг.

У Калинчик 14-результат после стрельбы. Уступаем 1 мин 24 сек уже.

Доротея Вирер вышла в лидеры. У итальянки уже есть медаль. В смешанной эстафете Италия была третьей. Второй этап стартовал.

Чуть менее двух минут уступают белоруски лидеру.

На втором этапе за Беларусь бежит лучший снайпер в женском биатлоне - бронзовый призер Сочи в индивидуальной гонке Надя Скардино!

На огневом рубеже скоро будут лидеры.

Итальянки теряют лидерство. Виной тому - штрафной круг. В лидерах Украина, Россия, Швейцария.

Скардино чисто отстреляла. Отставание от лидера 1 мин 46 сек. 12 место у белорусок.

Француженку Мари-Лор Брюне на носилках унесли со стадиона. Потеряла она сознание. Для Франции гонка закончена. Здоровья Вам, Мари.

К четвертому огневом рубежу подходят спортсменки.

Украинка Юлия Джима здорово стреляет: и быстро, и чисто. Лидируют южные соседки. Россия вторая.

Соукалова вытаскивает Чехию на третье место.

Промахнулась однажды Скардино на стойке. 2 минуты уступаем лидеру.

На третьем этапе за лидеров - украинок - бежит Валя Семеренко. Чешка Йитка Ландова уступает ей 12 секунд.

Третьими эстафету передали норвежки. На третьем этапе за них бежит Флаттланн.

Скардино передала эстафету Надежде Писаревой 10-й. Отставание белорусок от лидера 2 мин 4 сек.

Первая стрельба на третьем этапе.

Семеренко чисто! Убегают в отрыв украинки!

Чешка использовала три дополнительных патрона. Этим воспользовались россиянка и норвежка.

40 секунд перевеса над преследовательницами у Семеренко.

2 дополнительных патрона пришлось использовать Писаревой. 2 сек 45 отставание.

Ужасно складывается гонка для Словакии. Без Кузьминой, которая приболела, словачки заработали 5 штрафных кругов .

А Семеренко уже на стойке!

Штрафной круг может быть.

Все-таки удалось украинке обойтись без лишних метров. Россиянка сокартит отставание.

23 секунды между Семеренко и Шумиловой.

Флатланд в 27-и секундах от Вали.

Последний этап!!! Пидгрушна бежит за Украину. Тура Бергер за Норвегию. Ольга Вилухина за Россию.

Ну и естественно, постарается втащить на пьедестал белорусскую команду трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева!

2 мин 25 сек отставала Даша при передаче.

Зина Кочер из Канады вклинивается в борьбу за медли. Практически достала она Бергер и Вилухину.

Один дополнительный понадобился на лежке Пидгрушной.

Вилухина и Бергер стреляют чисто. Сокращается отрыв от Пидгрушной!

Даша стреляет.

Чисто! Пригрываем лидеру 1 мин 57 сек.

А Вилухина приближается Пидгрушной.

Развязка близка! Четвертая стрельба.

Украина бежит к золоту!!!

Впрочем, торопиться не стоит. Вилухина использовала один дополнительный патрон. Но проигрывает всего 11 секунд.

Бергер третья. 25 секунд уступает Пидгрушной. Ничего пока не ясно!

Чисто стреляет Дарья. 6-ая позиция у нас. Такой же номер на бипе.

На медали рассчитывать не приходится. Уступаем лидеру минуту и сорок секунд.

А у Вилухиной силы иссякли. Отрывается Пидгрушна. 21 секунда перевеса уже. Тура Бергер третья.

Украина - чемпион!!! Искренне поздравляем соседок.

Серебро Олимпиады останется в Росии. Бронзу ждет путешествие в Норвегию.

Полный комплект медалей будет у норвежки Бергер: серебро в преследовании, золото в смешанной эстафете, бронза сегодня.

Домрачева финиширует 5-й. Сократила отставание Даша до 1 минуты 30 секунд.

Если бы точнее была на первом этапе Калинчик - можно было бы рассчитывать на медали. Сочувствуем Люде. Она, наверняка, переживает.

Украина вписывает себя в историю. Южные соседки стали пятой страной-призеркой и четвертой страной-чемпионкой в эстафетах на ОИ.

Через 25 минут начнется вторая попытка в горных лыжах в женском слаломе.

Белоруска Мария Шканова завершила свою первую попытку на 33-м месте. Такой она и выйдет на старт.

Незадолго до выступления нашей спортсменки будут разыграны медали группой лидеров.

Словенка Тина Мазе, немка Мария Хёфль-Риш и американка Микаэлла Шиффрин отправтся на трассу 28-й, 29-й и 30-й соответственно.

Началась вторая попытка в женском слаломе на Олимпиаде.

12 спортсменок выполнили вторую попытку. Правда, не все успешно. 4 горнолыжницы не добрались до финиша.

Пока лидирует Аннемо Мармотанн. После первой попытки она была 24-й. Группа лидеров еще впереди.

15-ти спортсменкам осталось преодолеть трассу. Лидирует по-прежнему Мармоттан.

Сменился таки лидер. Шарка Страхова из Чехии, которая была по итогам первой попытки 14-й, обошла француженку.

К слову, Страхова была третьей в слаломе на Олимпиаде в Ванкувере. Тогда, правда, она носила фамилию Загробская.

Вскоре на трасу отправится и серебряный призер Ванкувера в этой дисциплине - австрийка Марлиз Шильд.

Шведка Викстрем подвигает Стракову. Вряд ли чешке удасться попасть на пьедестал. Впереди топ-10 по итогам первой попытки.

Отлично Викстрем исполнила вторую попытку. Её время 51.56 сек. У Шиффрин, выигравшей первый заезд время хуже на секунду- 52.62!! !

8 спортсменок остается в лидирующей группе. После отправятся покорять склон те, кто не попал в топ-30 в первой попытке.

Среди них и белоруска Мария Шканова.

Шведка Хансдоттер выходит в лидеры. Правда, во второй попытке у нее время похуже, чем у партнерши по сборной.

В топ-5 к этой минуте сразу три представительницы "тре крунур".

Катрин Цеттель творит чудеса. Очень сильная вторая попытка. Может австрийка попасть на пьедестал.

Вот и серебряная призерка Ванкувера - Шильд. Тоже австрийка.

ОООй, чуть было из 51-ой сеукнды не выехала Шильд. Ее время 51.11. Лучшее на сегодня. Как и Шильд по итогам двух попыток.

Нижнюю часть трассы Шильд прошла просто феноменально.

Сестра Марлиз Шильд - Бернадетт - не финишировала. Сошла с трассы. Жаль, мог быть семейный пьедестал) А сейчас трио лидеров.

Марлиз Шильд будет с медалью!!! Тина Мазе лишь 6-ая.

Двум спортсменкам осталось преодолеть трассу и мы узнаем имя чемпиона! Мария Риш на дистанции.

Риш рискует выпасть из тройки! Несколько раз ошиблась немка. И если Шиффрин пройдет трассу без ошибок - Мария будет лишь 4-й.

Американка Шиффрин - олимпийская чемпионка Сочи!

Две медали у австриек. Марлиз Шильд с серебряной медалью - как и в Ванкувере. Третье место у Катрин Цеттель.

Цеттель много раз выирывала этапы Кубка мира. Но вот олимпийская награда для 27-летней горнолыжницы первая.

А теперь следим за нашей Марией Шкановой.

На 26-м месте Шканова. Но лишь из-за того, что 5 лыжниц сошли с трассы. Из проехавших Мария последняя.

Шканова опустилась на 29-ую строчку. Перед Марией даже две представительницы Аргентины.

После первой попытки состав участников укоротился на 28 спортсменок. За время второй попытки сошло 9 горнолыжниц.

Завершились соревнования в слаломе у женщин. Первое место у американки Шиффрин. За ней две австрийки: Шильд и Цеттель.

Единственная белоруска - Мария Шканова - расположилась на 29-ой строчке.

Всего участвовало 88 спортсменок, лишь 49 из них сумели добраться до финиша по итогам двух попыток.

Следите за Олимпиадой с СТВ.

Гонкой, полной драматизма, стала женская биатлонная эстафета, которая состоялась 21 февраля на Олимпиаде в Сочи. В числе 17 сборных борьбу за медали вели и белоруски, ведомые трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой.

Седьмой раз на зимних играх были разыграны награды в женских эстафетах. На предыдущих стартах в призеры попадали спортсменки всего четырех стран – России, Германии, Франции и Норвегии. Уже на первом отрезке стало ясно: эта традиции не будет продолжена. Стартер «трехцветных» Мари Лор Брюне на трассе потеряла сознание, и французская сборная выбыла из борьбы. Крест на медальных надеждах немок поставила Франциска Пройс. Ее подвели падение, а затем провал на огневых рубежах. Хотя ветеран сборной Германии Андреа Хенкель так мечтала повторить рекорд Уши Дизл, у которой 4 награды в эстафетах.

Оптимистично были настроены белорусские болельщики. Наша сборная стартовала под шестым номером в составе «Людмила Калинчик, Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева». Однако уже после первого этапа нашим фанам пришлось болеть за сестер-славянок. Людмила Калинчик два раза перезарядила винтовку на лежке, а со стойки и вовсе ушла на штрафной круг.

В истории биатлона были случаи, когда, пробежав лишние 150 метров, биатлонистки завоевывали «золото». Такой подвиг совершили немки в Солт-Лейк-Сити-2002. Однако огрехи подруги по команде тогда исправили три спортсменки экстра-класса. В нашей сборной столько асов не нашлось.

На смене этапов белоруски отметились 13-ми и дважды – 10-ми. Но отставание от лидеров неумолимо росло. И когда наш финишор Дарья Домрачева ушла на дистанцию в 6 километров, она проигрывала Олене Пидгрушной почти 2,5 минуты. Трехкратная олимпийская чемпионка отлично справилась со стрельбой и половину гандикапа сумела отыграть. Но выше пятого места наши девушки не поднялись.

«Золото» выиграла дружная четверка украинок. «Жовто-блакитные», использовав 5 дополнительных патронов, привезли россиянкам 26,4 секунды. Свои имена в историю вписали Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Олена Пидгрушная. «Серебро» у команды России. «Бронза» досталась норвежкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старт 21 февраля выходила также наша горнолыжница Мария Шканова. В слаломе белоруска показала 33 время в первой попытке и лишилась даже теоретических шансов на борьбу за высокие места. Во второй серии заездов она, впрочем, выступает. Итоговое распределение мест продолжается в эти минуты.

Все ближе развязка в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде. Финал состоится уже в воскресенье и первый его участник определился днем. Скандинавский полуфинал обещал быть интересным – именно таким и получился.

Страсти на льду пылали практически с первых минут. Команды показывали яркий и быстрый хоккей, но вот забили немного. Лишь во втором периоде зрители стали свидетелями заброшенных шайб. Первыми отличились финны усилиями Оли Йокинена. Шведы сумели быстро счет сравнять и сделал это Луи Эрикссон, а вывел сборную «трекрунор» вперед точный бросок Эрика Карлсона. Шведы победили 2:1 и вышил в финал. Второй участник решающей битвы определяется в эти минуты – свой матч играют сборные США и Канады.

Медальный зачет стран-участниц. Благодаря двум наградам высшей пробы, добытым 21 февраля канадскими спортсменами, сборная «кленового листа» поднялась на второе место. Лидерство с 10 золотыми медалями в активе удерживает Норвегия. Наша страна сохраняет 8 строчку.