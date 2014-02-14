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Олимпиада-2014 в Сочи: швейцарский лыжник Дарио Колонья стал двукратным олимпийским чемпионом

14 февраля 2014 13:33
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Новости Олимпиады. В Сочи завершилась олимпийская лыжная гонка на 15 км классическим стилем. Уверенную победу одержал швейцарец Дарио Колонья, ранее первенствовавший в скиатлоне.

Лучшим из белорусов стал Александр Лазуткин, показавший 49-й результат. Сергей Долидович финишировал 53-м, Михаил Семенов – 59-м. Всего до финиша добралось 89 участников.

На Олимпиаде в Сочи стартовали соревнования в горнолыжной суперкомбинации, которые начались со скоростного спуска. Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин, получивший 41 стартовый номер, не совладал с трассой, упал и пробил трехсекционное сетевое ограждение. К счастью, он вылетел на ровную снежную поверхность. Поднялся самостоятельно. Врачебной помощи не потребовалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Зимняя Олимпиада

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