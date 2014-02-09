Олимпиада-2014 в Сочи. Швейцарец Дарио Колонья завоевал золото в скиатлоне. Лучший результат белорусов – 23-е место

Новости Олимпиады. 27-летний швейцарец Дарио Колонья стал двукратным олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года. Дистанцию в 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем спортсмен преодолел за 1:08.15,4.

Справка о чемпионе:

Прозвище: Супер Дарио

Дебют: 2006 г. – за Швейцарию, Кубок мира (Куусамо)

Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010»

Хобби: Футбол, гольф, хорошая еда.

Начало спортивной карьеры: пришел в лыжные гонки в возрасте десяти лет.

Наиболее памятное спортивное достижение: золотая медаль на Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере

Спортивный девиз: «Никогда не сдавайся».

В середине ноября во время тренировки Колонья получил разрыв связок правого голеностопа. Перед стартом в Сочи Дарио был не уверен, что удастся показать все, на что он способен.

Дарио Колонья, лыжник (Швейцария):

Не уверен, что у меня получилось набрать оптимальные кондиции. Травма сильно подкосила меня, и мне пришлось вносить значительные коррективы в тренировочный процесс. Честно говоря, сейчас жду первых гонок на Играх, чтобы просто понять, чего мне удалось добиться. Пока даже не знаю, на что я готов.

Серебро Олимпиады в Сочи завоевал швед Маркус Хельнер (+0,4). Бронзовым призером стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+1,4).

Лучший из россиян Максим Вылегжанин оказался на 4-м месте (+1,5).

Лучшим из белорусов стал Михаил Семенов. Его результат: 23-е место (отставание от победителя – 1 мин. 57,9 сек.). Сергей Долидович финишировал 34-м (+3 мин. 12,7 сек.). Александр Лазуткин стал 55-м (+6 мин. 24,0 сек.) среди 68 участников гонки.

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Первую половину дистанции в скиалтоне гонщики проходят классическим стилем на классических лыжах, а потом на стадионе меняют их на коньковые и завершают соревнование свободным стилем. Во время смены лыж секундомер не останавливается. Первый пришедший на финиш и становится победителем в скиатлоне. Мужчины бегут два раза по 15 км (по кругу 3,75км) каждым стилем (общая дистанция 30 км), женщины два раза преодолевают по 7,5 км (по кругу 2,5 км) при общей длине дистанции 15 км. Подробнее читайте здесь.

Чего ждать белорусам от Олимпиады в Сочи? Смотрите репортаж программы «Картина мира» с зимней Олимпиады.