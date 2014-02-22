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Олимпиада-2014 в Сочи. Россия выиграла золото в мужской биатлонной эстафете и стала 1-ой в общемедальном зачете

22 февраля 2014 16:25
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Новости Олимпиады. Россияне в составе Алексея Волкова, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко, Антона Шипулина стали чемпионами в мужской биатлонной эстафете. Они показали результат 1 час 12 минут 15,9 секунды.

Серебро досталось немцам (+3,5). Бронза у команды Австрии (+29,8).

Беларусь на 13 месте. Сергей Новиков, Владимир Чепелин, Юрий Лядов, Евгений Абраменко проиграли лидерам 3 минуты 46,4 секунд.  

Всего стартовали представители 19 стран.

У российской сборной эта медаль - вторая в эстафете. Серебряную 21 февраля завоевали Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина. Также на счету россиян в биатлон cеребро Ольги Вилухиной в спринте на дистанции 7,5 км и бронза Евгения Гараничева в индивидуальной гонке на 20 км.

Золотая медаль в мужской эстафете стала уже 11-ой в копилке сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Благодаря победе биатлонистов сборная вышла на первое место в общекомандном медальном зачёте.

Олимпийский обзор за 22 февраля смотрите в программе «СТВ-Спорт» в 22.55 (кроме субботы), а пока вспомним главные события вчерашнего дня (видео). 

# Зимняя Олимпиада

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