Олимпиада-2014 в Сочи. Россия разгромила Норвегию - 4:0

Новости Олимпиады. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии в матче 1/8 финала на ОИ-2014 со счетом 4:0.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обеспечили себе преимущество во втором периоде. Сначала отличился Александр Радулов, а затем голом отметился Илья Ковальчук.

В третьем периоде россияне спокойно довели матч до победы - забросив еще две шайбы. Радулов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота, а Алексей Терещенко отметился первым голом на турнире.



Свои владения в неприкосновенности сумел сохранить Сергей Бобровский. На воротах норвежской дружины стоял Ларс Хауген, в КХЛ защищающий цвета клуба «Динамо-Минск».

Команда Норвегии на олимпийском турнире в Сочи проиграла все три матча в предварительном раунде - Канаде, Австрии и Финляндии с общей разницей шайб 3-12. Российская же команда потерпела в Сочи лишь одно поражение, уступив во второй игре команде США со счетом 2:3 в серии буллитов. На счету россиян победы в основное время над командой Словении 5:2 и в серии буллитов 1:0 над Словакией.

19 февраля команда России сыграет в четвертьфинале со сборной Финляндии.

Напомним, мужской хоккейный турнир стартовал 12 февраля. Фаворитом является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев.

Канадская дружина вышла в четвертьфинал досрочно. К слову, команда Канады приедет на ЧМ-2014 по хоккею в Минск (видео).