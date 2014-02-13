Олимпиада-2014 в Сочи. Российские хоккеисты одержали победу над командой Словении со счетом 5:2

Новости Олимпиады. Российские хоккеисты выиграли первый матч на Олимпийских играх в Сочи со счётом 5:2. Шайбы забили Александр Овечкин (2-я минута), Евгений Малкин (4-я), Илья Ковальчук (38-я), Валерий Ничушкин (44-я) и Антон Белов (48-я). У словенцев дважды отличился Жига Йеглич.

Семен Варламов, вратарь сборной России по хоккею (в интервью gazeta.ru):

Готовились к непростой игре, она такой и получилась. На Олимпиаде каждый соперник будет биться до конца. Все хотят обыграть хозяйку турнира и показать свой лучший хоккей. Во втором периоде было очень напряженно, словенцы поймали кураж, много атаковали, но мы выстояли и уже в третьем периоде сняли все вопросы о победителе.

Следующий матч российская команда проведет 15 февраля против сборной США.



Первый официальный международный турнир среди мужских команд по хоккею на льду состоялся на Олимпийских играх 1920 года. Хоккей на льду среди женщин входит в программу Олимпийских игр с 1998 года. Хоккейные матчи проходят на ледовой площадке. В хоккее используется шайба, изготовленная из вулканизированной резины. Перед матчами высокого уровня шайбу замораживают для того, чтобы снизить трение о ледовую поверхность. Как проводится олимпийский хоккейный турнир – читайте здесь.

Напомним, мужской хоккейный турнир стартовал вчера, 12 февраля. Лидером является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из Страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх, в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев. В Сочи многие, что неудивительно, ждут триумфа хозяев. Смотрите видео.