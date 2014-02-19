Олимпиада-2014 в Сочи. Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету. Белорусы - 11-ые

Новости Олимпиады. Сборная Норвегии в составе Туры Бергер, Тирила Экхоффа, Оле-Эйнара Бьорндалена, Эмиля Хегл Свендсен выиграла смешанную эстафету. Норвежцы допустили всего 2 промаха на 8 огневых рубежах.

Тура Бергер - обладательница серебра в гонке преследования в Сочи. Для Свендсена и Бьорндалена эти золотые медали - вторые на Играх-2014. К слову, в коллекции 40-летнего Оле-Эйнара сейчас 13 медалей — восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая. Это абсолютный рекорд зимних Олимпийских игр. Ранее обладателем этого рекорда был норвежский лыжник Бьёрн Дели (кумир Бьерндалена). Среди 12 медалей, завоеванных им в период с 1992 по 1998 год, восемь золотых и четыре серебряные.

Серебро сегодня, 19 февраля, выиграла команда Чехии – Вероника Виткова, Габриэла Соукалова, Ярослав Соукуп, Ондржей Моравец. У них 8 промахов и 32,6 секунды отставания от лидера.

Бронзу сенсационно завоевала сборная Италии – Доротея Вирер, Карин Оберхофер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер - 6 промахов и 58,2 секунды проигрыша.

Белорусская команда в итоговой таблице расположилась на 11 месте. В смешанной эстафете на лыжню вышли Людмила Калинчик, Анастасия Дуборезова, Владимир Чепелин и Евгений Абраменко. Наши биатлонисты допустили 9 промахов, у них почти 4 минуты проигрыша победителям.

Смешанную эстафету пропустили трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и бронзовый призер Надежда Скардино. Тренеры белорусской сборной решили дать отдохнуть триумфаторам нынешних зимних игр, чтобы они смогли лучше подготовиться к своему заключительному старту – женской эстафете, которая пройдет в пятницу, 21 февраля (видео).