Олимпиада-2014 в Сочи. Конькобежка Ольга Граф принесла первую медаль России

Новости Олимпиады. 30-летняя конькобежка Ольга Граф принесла первую медаль в копилку российской сборной. Спортсменка завоевала бронзу в скоростном беге на коньках на дистанции 3000 метров.

Ольга Граф, российская конькобежка (в интервью российскому телеканалу):

До сих пор в это не верю. Я очень много работала. Спасибо всем кто в меня верил, спасибо тренерам. Спасибо публике, она так поддерживала. Хотелось бежать, бежать и бежать. Я в первый раз в жизнь не волновалась, вышла и делала свою работу. Очень приятно победить и поставить рекорд России на таком на таком катке.

Олимпийское золото в этой дисциплине завоевала голландка Ирен Вюст, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Серебро – у чешки Мартины Сабликовой.

В скоростном беге на коньках главная цель – как можно быстрее преодолеть определенную дистанцию. Классическая длина дорожки – 400 метров. Программа Олимпийских игр включает в себя 10 индивидуальных дистанций и 2 командные гонки преследования. Дистанции у мужчин: 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м и в командной гонке преследования на 8 кругов. Дистанции у женщин: 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м и в командной гонке преследования на 6 кругов. Подробнее смотрите здесь.

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