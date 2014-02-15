Олимпиада-2014 в Сочи. Китаянка Ян Чжоу выиграла золото в шорт-треке на 1500 м. Ольга Талаева в итоговой таблице 32-ая

Новости Олимпиады. Представительница Китая Ян Чжоу стала олимпийской чемпионкой в забеге на 1500 м с результатом 2 минуты 19,140 секунды. Серебро выиграла Сук Хи Шим из Южной Кореи (1.19,239). Разбавила азиатский пьедестал итальянка Арианна Фонтана (2.19,416).

Для Ян Джоу это золото – третье олимпийское в карьере. Двукратной олимпийской чемпионкой она стала в 2010 году в Ванкувере, выиграв на дистанции 1500 м и эстафете на 3000 метров.

Белорусская шорт-трекистка Ольга Талаева не квалифицировалась в полуфинал, заняв в своем забеге последнее, 6-ое место. В итоговой таблице Ольга стала 32-ой (2.27.817).

К слову, забег на 1500 м отличился особым драматизмом. В ходе финала 3 спортсменки упали по ходу дистанции, был фотофиниш и несколько штрафов. Так, благодаря случаю или вопреки для соперницы, но дополнительный пропуск в финал получила американка Эмили Скотт – ее неправомерно выбила с дистанции южнокреянка Ха-Ри Чо. Правда, победить Эмили это не помогло – она стала 5-ой.

Обычно, как сегодня, 15 февраля, такие ситуации разрешаются вердиктом судей. Однако олимпийская история знает случай, закончившийся международным скандалом: за некорректное поведение на дистанции спортсменка была лишена чемпионского титула.

В 1994 году в Лиллехаммере американка Кэти Тёрнер взяла золото в забеге на 1000 м. Увидев по ходу дистанции маленькое расстояние между идущими впереди китаянкой и кореянкой, Кэти проскочила сквозь него, растолкав соперниц. Те едва устояли на ногах, американка же показала фантастическую скорость и установила новый олимпийский рекорд. Однако китайцы и корейцы заявили, что они покинут Олимпиаду, если Тёрнер не будет дисквалифицирована. Судьи совещались несколько часов и таки лишили американку победы.

На Олимпиаде-2014 в копилке китайской сборной эта золотая медаль – третья. У Беларуси на данный момент такое же количество наград высшей пробы. Смотрите видео.