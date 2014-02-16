Олимпиада 2014 в Сочи 16 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (лыжные гонки, горные лыжи)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.
Через несколько минут на Олимпиаде в Сочи начнется розыгрыш комплекта медалей в горных лыжах в дисциплине супер-гигант у мужчин.
Первым на старт сложнейшей трассы вышел хорват Ивица Костелич. В Сочи он уже успел выиграть серебро в дисциплине супер-комбинация.
Белорусский участник Юрий Данилочкин выйдет на старт под 52-ым номером.
Для Данилочкина это первая Олимпиада. В скоростном спуске он показал 31-ый результат, а в супер-комбинации до финиша не добрался.
Пять участников преодолели дистанцию. Еще один финишировать не смог. Лучший результат пока у канадца Моргана Прайди.
У нас новый лидер. Итальянец Питер Филл 34 сотых отыграл у Прайди.
На старт выходит легендарный американец Боде Миллер. 4-хкратный призёр Олимпийских игр в 4-х различных дисциплинах. В Сочи он, правда, пока ничего не выигрывал.
Миллер хорош! На 18 сотых он улучшил результат прежнего лидера.
Из следующих пяти участников четверо представляют Австрию. В их числе олимпийский чемпион Сочи в скоростном спуске Маттиас Майер.
Что нам покажет олимпийский чемпион Ванкувера в супер-гиганте Аксель Лунд Свиндаль?
Миллер, кстати, все еще лидер. На 2 сотых он опережает сейчас австрийца Отмара Стрейдингера.
Норвежец Свиндаль - четвертый. Миллеру он проиграл 9 сотых!
А вот и Майер. Допустил ошибку и сошел с дистанции.
Австрийцы потеснить Миллера не смогли. Георг Штрайтбергер показал лишщь 12-ый результат.
Норвежец Четиль Янсруд. От него ждем чуда.
Да! На 53 сотых Янсруд опережает Боде Миллера. На американца жалко смотреть.
А вот и канадец Ян Худек подоспел. Показал такое же время что и Миллер. Оени теперь делят второе место!
Немного информации о Янсруде. В Ванкувере он выиграл серебро в гигантском слаломе. В Сочи добыл бронзу в скоростном спуске.
Если сегодня будет золото - у норвежца получится полный комплект наград).
Еще один представитель Норвегии. Александер Амодт Кальде на дистанции.
Полторы секунды проиграл Кальде Янсруду.
Янсруд продолжает принимать поздравления от других горнолыжников. Неужели, все уверены в его победе?.
На дистанции швейцарец Карло Янка. Победитель кубка мира 2010-го года нынче уже не тот. Хотя. Вдруг в Сочи снизойдет вдохновение?.
Нет. Результат Янки далек от Янсруда. Почти две секунды проиграл швейцарец норвежцу.
А вот Эндрю Вайбрехт почти опередил Хьетила Янсруда. На двух отметках он был лучшим. А вот на финише американец проиграл 30 сотых.
Янсруд по-прежнему лидирует. Вайбрехт теперь второй. Третье место делят Худек и Миллер.
Половина горнолыжников завершили выступления..
На старт не выходили представители экзотических для этого вида спорта стран: аргентинцы, андоррцы, молдоване.
Юрий Данилочкин, напомню, выступит под 52-ым номером. Пока завершили выступления 33 участника.
Неплох был чех Онрджей Банк. Он 9-ый, уступив времени Янсруда почти секунду.
Похоже, смены лидера в супер-гиганте можно уже не ждать..
Будем ждать документального оформления чемпионского титула Янсруда и, конечно, выступления Юрия Данилочкина.
Юрий Данилочкин выходит на старт. Пожелаем ему удачи.
Белорус показал 37-ое время. Янсруду Данилочкин проиграл 4 и 31 сотую секунды.
Выходит на старт последний участник в супер-гиганте грек Костас Сикарас.
Золото Олимпиады в супер-гиганте выиграл норвежец Хьетил Янсруд.
Серебряная медаль у американца Эндрю Вайбрехта.
Бронзовые награды достались канадцу Яну Худеку и американцу Боде Миллеру.
Следующая наша трансляция начнется в 13 часов. Будем болеть за мужскую сборную Беларуси по лыжным гонкам. До встречи!
Через несколько минут в олимпийском Сочи начнется лыжная эстафетная гонка 4х10 километров у мужчин.
В числе участников и белорусы. Болеем за квартет в составе: Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов, Сергей Долидович.
Главные фавориты эстафетной гонки: норвежцы, шведы, россияне.
Гонка началась!
На первом этапе за нашу команду бежит Михаил Семенов. Дебютант Олимпиады неплохо выступил в Сочи в скиатлоне. Он был 24-ым.
Плотной группой пока идут лыжники. Семенов в конце пелотона.
На отметке 3,3 километра лидирует норвежец Эльдар Рёнинг.
Француз Жан Марк Гайяр потерял палку и драгоценные секунды на этом.
Близится к концу второй круг первого этапа. На отметке 6,6 километров впереди Денис Волотка из Казахстана.
Йенс Фильбрих потерял равновесие и упал. Немец поднялся и устремился в погоню за лидерами.
Лидирует швед Ларс Нельсон. 42 секунды ему проигрывает Михаил Семенов.
Швед Нельсон и представитель Финляндии Сами Яухоярви практически одновренно отправили на второй этап своих напарников.
Михаил Семенов завершил свой этап 14-ым. Отставание от лидера 1 минута и 4 секунды.
На втором этапе за нашу команду выступает Александр Лазуткин.
Тройка лидеров: Ричардсон (Швеция), Нисканен (Финляндия), Манифика (Франция). Они оторвались от основной группы на 23 секунды.
На отметке 5 километров лидирует Манифика. Ричардссон и Нисканен дышат в затылок.
6,6 километров. Чех Бауэр съедает отрыв от группы лидеров. От занимающего первое место Ричардссона он отстает всего на 8 секунд.
Кончаются силы у Манифика. Отстает француз от Ричардссона и Нисканена. Вот-вот догонит его Бауэр.
Тройка лидеров превратилась в четверку. А вот норвежцы сегодня выглядят совсем неважно. Почти минуту проигрывает Йесперсен лидеру.
По итогам второго этапа лидируют Швеция и Финляндия. На третьем этапе за команды этих стран побегут Юхан Ульсон и Ларри Лехтонен.
Бауэр поднял-таки чехов на третью позицию. Посмотрим, получится ли у Мартина Якша пробежать так же здорово.
А вот норвежцы не блещут. Сложно им будет бороться сегодня за медаль Больше минуты отстают скандинавы от лидеров.
Норвежцы считались одними из главных фаворитов этой гонки. В Ванкувере их команда выиграла серебро.
А всего с 1992-го года норвежцы завоевали на Олимпиадах в эстафете пять медалей из шести возможных. В том числе три золота.
Белорусы занимают 15-ое место. Отставание от лидеров больше трех минут..
Худшие после двух этапов японцы. Они - 16-ые, с отставанием от белорусов в 40 секунд.
На третьем этапе за нашу команду бежит Алексей Иванов.
Вернемся к лидерам. На отметке 5 километров швед Ульссон уже на 7 секунд опережает финна Лехтонена.
Неужели шведы повторят свой эстафетный успех Ванкувера? Напомню, на предыдущих Играх они были первыми.
Отметка 6,6 километров. Ульссон опережает Лехтонена уже на 20 с лишним секунд. Финна вот-вот догонят чех и француз.
8,3 километра. Ульссон лучший. А вот дальше все смешалось. Второй теперь Александр Легков из сборной России.
Маркус Хельнер будет бежать за сборную Швеции на последнем этапе. Максим Вылегжанин - финишер у россиян. Будет интересно.
Пока между ними 14 секунд.
Третьи французы. За них бежит Иван Перийя Буато.
А вот финны лишь седьмые. Подвел их Лехтонен.
Белорусы - 15-ые. От шведов отставание составляет 4 минуты и 45 секунд.
На заключительном этапе за нашу эстафетную команду бежит Сергей Долидович. Для 40-калетнего спортсмена это уже шестая Олимпиада.
Отметка 3,3 километра. Хельнер - лучший. Он нарастил отрыв от Вылегжанина до 18 секунд.
5 километров. Хельнер опережает Вылегжанина на 30 секунд!Наверное, можно начинать поздравлять шведов с выигрышем золотой медали.
Борьба за серебро. Француз Буато вплотную подобрался к Вылегжанину.
6,6 километров. Хельнер на 38 секунд опережает ближайшего преследователя. И это Буато!
Вылегжанин - третий. На 14 секунд он опережает четвертого - итальянца Хофера.
8,3 километра. Хельнер опережает Буато на 39 секунд. Вылегжанин дышит французу в затылок. Им сегодня предстоит разыграть серебро.
С золотом уже все ясно. Если только Хельнер внезапно не упадет.
Маркус Хельнер с флагом своей страны завершает эту эстафетную гонку. Шведы - олимпийские чемпионы!
Вылегжанин все-таки выиграл борьбу у Буато. Россия с серебром. Бронза у французов.
Четвертыми финишировали норвежцы. Минуту и 9 секунд они проиграли своим заклятым соперникам из Швеции.
Ждем на финише Сергея Долидовича.
Белорусы - 14-ые. Долидович сумел опередить польского лыжника.
Соревновательный день для белорусов завершен.Завтра болеем за Дарью Домрачеву в гонке с массовым стартом и наших фристайлистов.
На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!
***
После медального звездопада, случившегося 14 февраля, олимпийский уик-энд в Сочи прошел для белорусской сборной спокойно. 16 февраля наши спортсмены приняли участие в двух видах программы. В эстафете «4 по 10 километров» в лыжных гонках Беларусь представляли Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов и Сергей Долидович. Наши мужчины стали 14, уступив победителям, шведам, почти шесть минут. Маркус Хельнер, серебряный призер Игр в скиатлоне, финишировал с флагом. Борьба за второе и третье места развернулась между тремя командами: России, Финляндии и Франции. На финальном этапе Максим Вылегжанин принес хозяевам Игр «серебро». Бронза досталась «трехцветным». Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин финишировал 37 в супер-гиганте. Медалистов же оказалось сразу четверо: двое из США, по одному из Норвегии и Канады. Североамериканцы Ян Худек и Боде Миллер, показав одинаковое время, разделили третью строчку пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заявку мужского биатлонного масстарта, который должен был состояться 16 февраля, белорусы не попали. Из-за тумана эта гонку вначале отложили, а затем перенесли на утро понедельника.
Тем, кто соревновался под крышей, капризы погоды были не страшны. Мастера бега на коньках среди женщин боролись на дистанции в полтора километра. Фавориты всем известны – это представительницы Голландии. Сюрпризов не произошло. Первые четыре места остались именно за спортсменками из Страны тюльпанов. Золото и олимпийский рекорд у Йорин Тер Морс, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспорили и сноубордистки. Еще днем в сноуборд-кроссе не было равных 20-летней представительнице Чехии – Еве Самковой. Серебряную медаль завоевала сноубордистка из Канады – Доминик Мальте. А бронзовую награду выиграла француженка Хлоя Треспёш.
Хоккейный олимпийский турнир радует интригой. Это именно те игры, где фаворит может неожиданно уступить аутсайдеру. Казалось бы, россияне в матче со словаками вообще не должны были испытать каких-либо трудностей. Но на деле все получилось иначе. 60 минут основного времени матча закончились со счетом 0:0, в чем огромная заслуга голкиперов обеих дружин – Семена Варламова и Яна Лацо. В овертайме исход поединка также не решился, и второй раз на турнире сборной России предстояло выяснять, кто сильнее, в серии буллитов. На этот раз удача улыбнулась нашим восточным соседям. 1:0 в пользу россиян, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Результаты других матчей дня: Австрия – Норвегия – 3:1, Словения – США – 1:4. Центральный поединок между сборными Финляндии и Канады завершился победой «кленовых листьев» – 1:2 (от).