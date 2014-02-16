Олимпиада 2014 в Сочи 16 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (лыжные гонки, горные лыжи)

Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.



Через несколько минут на Олимпиаде в Сочи начнется розыгрыш комплекта медалей в горных лыжах в дисциплине супер-гигант у мужчин.

Первым на старт сложнейшей трассы вышел хорват Ивица Костелич. В Сочи он уже успел выиграть серебро в дисциплине супер-комбинация.

Белорусский участник Юрий Данилочкин выйдет на старт под 52-ым номером.

Для Данилочкина это первая Олимпиада. В скоростном спуске он показал 31-ый результат, а в супер-комбинации до финиша не добрался.

Пять участников преодолели дистанцию. Еще один финишировать не смог. Лучший результат пока у канадца Моргана Прайди.

У нас новый лидер. Итальянец Питер Филл 34 сотых отыграл у Прайди.

На старт выходит легендарный американец Боде Миллер. 4-хкратный призёр Олимпийских игр в 4-х различных дисциплинах. В Сочи он, правда, пока ничего не выигрывал.

Миллер хорош! На 18 сотых он улучшил результат прежнего лидера.

Из следующих пяти участников четверо представляют Австрию. В их числе олимпийский чемпион Сочи в скоростном спуске Маттиас Майер.

Что нам покажет олимпийский чемпион Ванкувера в супер-гиганте Аксель Лунд Свиндаль?

Миллер, кстати, все еще лидер. На 2 сотых он опережает сейчас австрийца Отмара Стрейдингера.

Норвежец Свиндаль - четвертый. Миллеру он проиграл 9 сотых!

А вот и Майер. Допустил ошибку и сошел с дистанции.

Австрийцы потеснить Миллера не смогли. Георг Штрайтбергер показал лишщь 12-ый результат.

Норвежец Четиль Янсруд. От него ждем чуда.

Да! На 53 сотых Янсруд опережает Боде Миллера. На американца жалко смотреть.

А вот и канадец Ян Худек подоспел. Показал такое же время что и Миллер. Оени теперь делят второе место!

Немного информации о Янсруде. В Ванкувере он выиграл серебро в гигантском слаломе. В Сочи добыл бронзу в скоростном спуске.

Если сегодня будет золото - у норвежца получится полный комплект наград).

Еще один представитель Норвегии. Александер Амодт Кальде на дистанции.

Полторы секунды проиграл Кальде Янсруду.

Янсруд продолжает принимать поздравления от других горнолыжников. Неужели, все уверены в его победе?.

На дистанции швейцарец Карло Янка. Победитель кубка мира 2010-го года нынче уже не тот. Хотя. Вдруг в Сочи снизойдет вдохновение?.

Нет. Результат Янки далек от Янсруда. Почти две секунды проиграл швейцарец норвежцу.

А вот Эндрю Вайбрехт почти опередил Хьетила Янсруда. На двух отметках он был лучшим. А вот на финише американец проиграл 30 сотых.

Янсруд по-прежнему лидирует. Вайбрехт теперь второй. Третье место делят Худек и Миллер.

Половина горнолыжников завершили выступления..

На старт не выходили представители экзотических для этого вида спорта стран: аргентинцы, андоррцы, молдоване.

Юрий Данилочкин, напомню, выступит под 52-ым номером. Пока завершили выступления 33 участника.

Неплох был чех Онрджей Банк. Он 9-ый, уступив времени Янсруда почти секунду.

Похоже, смены лидера в супер-гиганте можно уже не ждать..

Будем ждать документального оформления чемпионского титула Янсруда и, конечно, выступления Юрия Данилочкина.

Юрий Данилочкин выходит на старт. Пожелаем ему удачи.

Белорус показал 37-ое время. Янсруду Данилочкин проиграл 4 и 31 сотую секунды.

Выходит на старт последний участник в супер-гиганте грек Костас Сикарас.

Золото Олимпиады в супер-гиганте выиграл норвежец Хьетил Янсруд.

Серебряная медаль у американца Эндрю Вайбрехта.

Бронзовые награды достались канадцу Яну Худеку и американцу Боде Миллеру.

Следующая наша трансляция начнется в 13 часов. Будем болеть за мужскую сборную Беларуси по лыжным гонкам. До встречи!

Через несколько минут в олимпийском Сочи начнется лыжная эстафетная гонка 4х10 километров у мужчин.

В числе участников и белорусы. Болеем за квартет в составе: Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов, Сергей Долидович.

Главные фавориты эстафетной гонки: норвежцы, шведы, россияне.

Гонка началась!

На первом этапе за нашу команду бежит Михаил Семенов. Дебютант Олимпиады неплохо выступил в Сочи в скиатлоне. Он был 24-ым.

Плотной группой пока идут лыжники. Семенов в конце пелотона.

На отметке 3,3 километра лидирует норвежец Эльдар Рёнинг.

Француз Жан Марк Гайяр потерял палку и драгоценные секунды на этом.

Близится к концу второй круг первого этапа. На отметке 6,6 километров впереди Денис Волотка из Казахстана.

Йенс Фильбрих потерял равновесие и упал. Немец поднялся и устремился в погоню за лидерами.

Лидирует швед Ларс Нельсон. 42 секунды ему проигрывает Михаил Семенов.

Швед Нельсон и представитель Финляндии Сами Яухоярви практически одновренно отправили на второй этап своих напарников.

Михаил Семенов завершил свой этап 14-ым. Отставание от лидера 1 минута и 4 секунды.

На втором этапе за нашу команду выступает Александр Лазуткин.

Тройка лидеров: Ричардсон (Швеция), Нисканен (Финляндия), Манифика (Франция). Они оторвались от основной группы на 23 секунды.

На отметке 5 километров лидирует Манифика. Ричардссон и Нисканен дышат в затылок.

6,6 километров. Чех Бауэр съедает отрыв от группы лидеров. От занимающего первое место Ричардссона он отстает всего на 8 секунд.

Кончаются силы у Манифика. Отстает француз от Ричардссона и Нисканена. Вот-вот догонит его Бауэр.

Тройка лидеров превратилась в четверку. А вот норвежцы сегодня выглядят совсем неважно. Почти минуту проигрывает Йесперсен лидеру.

По итогам второго этапа лидируют Швеция и Финляндия. На третьем этапе за команды этих стран побегут Юхан Ульсон и Ларри Лехтонен.

Бауэр поднял-таки чехов на третью позицию. Посмотрим, получится ли у Мартина Якша пробежать так же здорово.

А вот норвежцы не блещут. Сложно им будет бороться сегодня за медаль Больше минуты отстают скандинавы от лидеров.

Норвежцы считались одними из главных фаворитов этой гонки. В Ванкувере их команда выиграла серебро.

А всего с 1992-го года норвежцы завоевали на Олимпиадах в эстафете пять медалей из шести возможных. В том числе три золота.

Белорусы занимают 15-ое место. Отставание от лидеров больше трех минут..

Худшие после двух этапов японцы. Они - 16-ые, с отставанием от белорусов в 40 секунд.

На третьем этапе за нашу команду бежит Алексей Иванов.

Вернемся к лидерам. На отметке 5 километров швед Ульссон уже на 7 секунд опережает финна Лехтонена.

Неужели шведы повторят свой эстафетный успех Ванкувера? Напомню, на предыдущих Играх они были первыми.

Отметка 6,6 километров. Ульссон опережает Лехтонена уже на 20 с лишним секунд. Финна вот-вот догонят чех и француз.

8,3 километра. Ульссон лучший. А вот дальше все смешалось. Второй теперь Александр Легков из сборной России.

Маркус Хельнер будет бежать за сборную Швеции на последнем этапе. Максим Вылегжанин - финишер у россиян. Будет интересно.

Пока между ними 14 секунд.

Третьи французы. За них бежит Иван Перийя Буато.

А вот финны лишь седьмые. Подвел их Лехтонен.

Белорусы - 15-ые. От шведов отставание составляет 4 минуты и 45 секунд.

На заключительном этапе за нашу эстафетную команду бежит Сергей Долидович. Для 40-калетнего спортсмена это уже шестая Олимпиада.

Отметка 3,3 километра. Хельнер - лучший. Он нарастил отрыв от Вылегжанина до 18 секунд.

5 километров. Хельнер опережает Вылегжанина на 30 секунд!Наверное, можно начинать поздравлять шведов с выигрышем золотой медали.

Борьба за серебро. Француз Буато вплотную подобрался к Вылегжанину.

6,6 километров. Хельнер на 38 секунд опережает ближайшего преследователя. И это Буато!

Вылегжанин - третий. На 14 секунд он опережает четвертого - итальянца Хофера.

8,3 километра. Хельнер опережает Буато на 39 секунд. Вылегжанин дышит французу в затылок. Им сегодня предстоит разыграть серебро.

С золотом уже все ясно. Если только Хельнер внезапно не упадет.

Маркус Хельнер с флагом своей страны завершает эту эстафетную гонку. Шведы - олимпийские чемпионы!

Вылегжанин все-таки выиграл борьбу у Буато. Россия с серебром. Бронза у французов.

Четвертыми финишировали норвежцы. Минуту и 9 секунд они проиграли своим заклятым соперникам из Швеции.

Ждем на финише Сергея Долидовича.

Белорусы - 14-ые. Долидович сумел опередить польского лыжника.

Соревновательный день для белорусов завершен.Завтра болеем за Дарью Домрачеву в гонке с массовым стартом и наших фристайлистов.



На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!

***

После медального звездопада, случившегося 14 февраля, олимпийский уик-энд в Сочи прошел для белорусской сборной спокойно. 16 февраля наши спортсмены приняли участие в двух видах программы. В эстафете «4 по 10 километров» в лыжных гонках Беларусь представляли Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов и Сергей Долидович. Наши мужчины стали 14, уступив победителям, шведам, почти шесть минут. Маркус Хельнер, серебряный призер Игр в скиатлоне, финишировал с флагом. Борьба за второе и третье места развернулась между тремя командами: России, Финляндии и Франции. На финальном этапе Максим Вылегжанин принес хозяевам Игр «серебро». Бронза досталась «трехцветным». Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин финишировал 37 в супер-гиганте. Медалистов же оказалось сразу четверо: двое из США, по одному из Норвегии и Канады. Североамериканцы Ян Худек и Боде Миллер, показав одинаковое время, разделили третью строчку пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявку мужского биатлонного масстарта, который должен был состояться 16 февраля, белорусы не попали. Из-за тумана эта гонку вначале отложили, а затем перенесли на утро понедельника.

Тем, кто соревновался под крышей, капризы погоды были не страшны. Мастера бега на коньках среди женщин боролись на дистанции в полтора километра. Фавориты всем известны – это представительницы Голландии. Сюрпризов не произошло. Первые четыре места остались именно за спортсменками из Страны тюльпанов. Золото и олимпийский рекорд у Йорин Тер Морс, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспорили и сноубордистки. Еще днем в сноуборд-кроссе не было равных 20-летней представительнице Чехии – Еве Самковой. Серебряную медаль завоевала сноубордистка из Канады – Доминик Мальте. А бронзовую награду выиграла француженка Хлоя Треспёш.

Хоккейный олимпийский турнир радует интригой. Это именно те игры, где фаворит может неожиданно уступить аутсайдеру. Казалось бы, россияне в матче со словаками вообще не должны были испытать каких-либо трудностей. Но на деле все получилось иначе. 60 минут основного времени матча закончились со счетом 0:0, в чем огромная заслуга голкиперов обеих дружин – Семена Варламова и Яна Лацо. В овертайме исход поединка также не решился, и второй раз на турнире сборной России предстояло выяснять, кто сильнее, в серии буллитов. На этот раз удача улыбнулась нашим восточным соседям. 1:0 в пользу россиян, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Результаты других матчей дня: Австрия – Норвегия – 3:1, Словения – США – 1:4. Центральный поединок между сборными Финляндии и Канады завершился победой «кленовых листьев» – 1:2 (от).