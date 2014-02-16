Олимпиада-2014 в Сочи: 16 февраля белорусы на медали рассчитывать не могут

Новости Олимпиады. На зимних Олимпийских играх – девятый соревновательный день. 16 февраля медали будут разыграны в пяти видах, причем в трех из них борьба уже завершилась. Первыми в воскресный солнечный сочинский день сражались за награды горнолыжники. В программе был супер-гигант. Участие принимал и белорус Юрий Данилочкин. В итоговом протоколе наш спортсмен оказался на 37 месте из 63 участников.

Выиграл супер-гигант норвежец Хьетиль Янсруд, «серебро» – у американца Эндрю Вейбрехта, а «бронзу» завоевали сразу два горнолыжника: канадец Ян Худек и легендарный американец Боде Миллер. Для него это уже шестая олимпийская награда.

В лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» состоялась мужская эстафета в лыжных гонках 4 по 10 км. Первые два этапа спортсмены бежали классическим стилем, третий и четвертый – свободным. Белорусская сборная, которою представляли Михаил Семенов, Александр Лазуткин, Алексей Иванов и Сергей Долидович, выступила не лучшим образом и финишировала лишь на 14 позиции, опередив команды Польши и Японии.

Олимпийским чемпионами в эстафете стали шведы, «серебро» и «бронзу» в предфинишной борьбе разыграли французы и россияне. Выше оказались славяне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вечером состоится мужской масс-старт в биатлоне. Белорусских спортсменов в нем не будет, потому и на медали 16 февраля рассчитывать не приходится.

В общем зачете белорусская команда замыкает топ-10. Накануне обошли нашу сборную соседи – поляки. Золотые награды Польше принесли мужчины в беге на коньках и прыжках с трамплина.