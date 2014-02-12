Олимпиада-2014 в Сочи: 12 февраля сразу две горнолыжница завоевали «золото», разыграно еще 5 комплектов наград

Новости России. Белорусские олимпийцы в Сочи на старт 12 февраля не выходили. А всего в пятый день Олимпиады разыгрывается шесть комплектов наград. Три из них уже знают своих обладателей.

Так, еще утром призеры были определены в скоростном спуске у женщин. Там интрига держалась до самого конца и в итоге не обошлось без сюрпризов. На первом месте сразу две горнолыжницы. Словенка Тина Мазе и Доминик Гизин из Швейцарии показали одинаковое время и обе выиграли «золото». Бронза у еще одной швейцарки – Лары Гут. Она отстала от победительниц всего на 0,10 секунды.

В лыжном двоеборье у мужчин также известны медалисты. «Золото» – у немца Эрика Френцеля, «серебро» завоевал японец Акито Ватабе, а «бронза» – у представителя Норвегии – Магнуса Крога.

А чуть более часа назад были названы победители среди конькобежцев на дистанции в тысячу метров. Сомневаться в том, что на пъедестале будут представители Голандии, не приходилось. Вопрос был скорее в том, какие места займут конькобежцы страны тюльпанов. В итоге – первое и третье. «Золото» – у Стефана Гротхейса, «бронза» – у Михела Мюлдера. А вот вторым стал канадец Денни Моррисон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».