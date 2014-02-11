Олимпиада 2014 в Сочи 11 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (биатлон и лыжные гонки)

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Совсем немного осталось до старта квалификации лыжных гонок. Спринт свободным стилем, женщины. Ждём.

В стартовом листе значится и наша лыжница. Валентина Каминская убежит на дистанцию 47-ой.

Первая лыжница уже финишировала: финка Анна Киллонен.

Совсем скоро стартует Валентина Каминская! Верим в нашу лыжницу!

Финишировала Каминская, 14 секунд отставания от лидера.

Пока Валентина 44-я, но мимо четвертьфинала она уже точно проехала.

Жаклин Моурао из Бразилии на дистанции. Экзотика.

Все лыжницы добежали квалификацию. Норвежка Майкен Касперсен Фалла 1-ая.

30 лыжниц идут в четвертьфинал спринта. Белоруска Каминская лишь 47. Как стартовала, так и финишировала.



Вслед за женщинами квалификацию лыжного спринта побегут мужчины.

Белорус Михаил Семёнов выйдет на дистанцию 58-м. Ждём.

1-ый есть: финиширует норвежец Ола Виген Хаттестад.

Россиянин Сергей Устюгов прибежал на финиш. Пока он 2-ой

Никита Крюков из России, олимпийский чемпион Ванкувера в этой дисциплине, уже финишировал. Пока он 10-ый.

Скоро на дистанции появится и наш Семёнов. Пожелаем удачи!

На дистанции белорус!

Норвежец Хаттестад пока держится 1-ым. К слову, в Ванкувере в этом же виде он был 4-ым.

Финиширует белорус Семёнов с отставанием почти в 15 секунд.

В первую 30-ку Михаил, к сожалению, уже точно не попадает. Четвертьфинал без нас.

Итак, все лыжники стартовали. Ждём на финише.

Доехали лыжники до финиша. 30-ка квалифицировавшихся определилась. Возглавляет её норвежец.

Наш Михаил Семёнов, к сожалению, из борьбы выбывает: 48-ой он в итоге.

3-ка лидеров квалификации лыжного спринта выглядит так: Хаттестад, Устюгов, Пеллегрино. Через час начнутся четвертьфиналы.



Совсем немного осталось до начала четвертьфиналов в женском лыжном спринте.

Белоруска Валентина Каминская, к сожалению, с дистанции уже сошла. Значит, болеем за красивые заезды.

Финиширует первая 6-ка четвертьфиналисток в женском лыжном спринте. Норвежка Фалла и шведка Нильссон идут дальше.

3 словенки бежали во 2-ом заезде. До полуфинала из них доехала Фабьян. Лидер заезда - норвежка Якобсен.

Из 3-го заезда в полуфинале побегут норвежка Эстберг и шведка Ингемарсдоттер. Кстати, рассудил скандинавок фотофиниш.

Почти русский заезд на дистанции. 3 девушки из 6-ти - хозяйки Игр.

И все мимо. Словенка Вишнар и американка Колдуэлл ждут полуфинала.

Последний четвертьфинальный заезд. На дистанции, кстати, и чемпионка Игр в Ванкувере норвежка Марит Бьерген.

Всё же уступила норвежка немке Херманн. Но в полуфинал идут обе.

Четвертьфиналы мужского лыжного спринта в разгаре. Смотрим!

Норвежец Хаттестад не сбавляет оборотов. Он 1-ый в своём заезде. Россиянин Гафаров вслед за ним.

А вот действующего олимпийского чемпиона россиянина Крюкова и шведа Халфварссона рассудил фотофиниш.

Ещё 2 норвежца идут дальше: Глёэрсен и Брансдал в полуфинале.

Шведские викинги не оставили шансов соперникам: Йёнссон и Петерсон едут дальше.

4-ый заезд выигрывают россияне Устюгов и Петухов. Командная работа.

Дважды на дистанции падает олимпийский чемпион Сочи швейцарец Колонья.

Финишировали лыжники уже впятером. Итак, последними полуфиналистами стали итальянец Пеллегрино и австриец Тритчер.

Позади полуфиналы в женском спринте (лыжные гонки). Сейчас узнаем имена финалисток.

Итак, за медали поборются норвежки Фалла, Якобсен, Эстберг, словенка Фабьян, шведка Ингемарсдоттер и американка Колдуэлл.

В финале лыжного спринта у мужчин побегут норвежцы Хаттестад и Глёэрсен, шведы Петерсон, Хельнер и Йёнссон и россиянин Устюгов.

Момент истины в женском лыжном спринте. Смотрим!

Золото спринта у норвежки Майкен Касперсен Фалла! Серебро Эстберг также увезёт в Норвегию, бронза у словенки Фабьян.

Ещё одно золото в норвежской копилке: Ола Виген Хаттестад приходит первым в лыжном спринте!

А серебро и бронза у шведов Петерсонаи Йёнссона. Дружно сработали.



Совсем немного остаётся до старта гонки преследования на 10 км у биатлонисток!

Итак, 1-ой на дистанцию уйдёт словачка Анастасия Кузьмина. Вслед за ней бегут россиянка Ольга Вилухина и украинка Вита Семеренко.

Дарья Домрачева, наша главная надежда на медаль, убежит со старта 9-ой с отставанием от лидера в 32 секунды.

Надежда Скардино на старте 17-я, Анастасия Дуборезова – 34-я, Людмила Калинчик - 37-я.

Кстати, в этом сезоне Домрачева уже отметилась в сегодняшней дисциплине: выиграла золото на 4-м этапе Кубка мира.

А в 2012-м Дарья становилась чемпионкой мира в гонке преследования! Почему не стать чемпионкой и сейчас, уже олимпийской?

К слову, одна медаль Игр-2010 у Домрачевой уже есть: бронза в индивидуальной гонке.

Напомним, на прошлых Играх золото в гонке преследования выиграла немка Магдалена Нойнер. Она карьеру уже завершила.

Сегодняшний лидер гонки, словачка Анастасия Кузьмина, в Ванкувере взяла серебро. А так хочется прыгнуть выше!



Кстати, лучший результат в Ванкувере среди белорусок тогда показала Калинчик, она прибежала на финиш 13-ой. Домрачева была 15-ой.

На старт - внимание - марш! Всё внимание на трассу

Все белоруски на дистанции!

Хорошо бежит Домрачева: 3-я на первой отметке.

На 1-ом огневом Дарья. Смотрим.

Без промахов Домрачева!

Совсем вплотную к Кузьминой подошла Домрачева на дистанции.

Скардино пока 13-я.

Почти одновременно приходят Кузьмина и Домрачева на 2-ой огневой рубеж.

Промах у Кузьминой, чисто отстрелялась Дарья!

Чисто стреляет Калинчик, а вот у Дуборезовой 4 промаха.

Вырвалась в лидеры Дарья, почти 32 секунды отставание ближайшей преследовательницы.

Домрачева на 3-ей огневом. Смотрим!

Чисто стреляет Дарья!

Скардино тоже без промахов.

Уверенно лидирует Домрачева на дистанции: 43 секунды её преимущество перед Кузьминой.

На последнюю стрельбу бежит Дарья.

Один промах у белоруски. Убегает она на штрафной круг.

Но и штрафные 150 метров не помешали Дарье вернуться на дистанцию лидером!

36,6 секунды выигрывает белоруска у украинки Семеренко.

Скардино бежит 11-ой.

На отметке 8,9 км Домрачева лидирует перед норвежкой Бергер. 39 секунд!

На финишной прямой Дарья!

ЗОЛОТО!

Дарья Домрачева - ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА в Сочи! 29 минут 31 секунда!

Финишировала Скардино, её место определит фотофиниш.

33-ая Калинчик

Последней из белорусок финиширует Анастасия Дуборезова. она 55-ая

Итак, места на пьедестале: 3-я словенка Тея Грегорин, норвежка Тура Бергер - 2-я, белоруска Дарья Домрачева - 1-ая!

На этом все. Следите за Олимпиадой с СТВ!

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В четвертый день Олимпиады в Сочи в копилке сборной Беларуси появилась долгожданная медаль, причем сразу золотая! Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева 11 февраля выиграла гонку преследования. На старт дистанции в 10 километров Дарья отправилась девятой с отставанием от победительницы спринта Анастасии Кузминой в 32 секунды. Однако очень скоро первый номер нашей сборной настигла лидеров, а затем и вышла вперед. Благодаря точной, а, главное, темповой стрельбе на двух первых огневых рубежах Домрачева возглавила пелотон из 60-ти спортсменок. Закрыв на ноль все мишени на первой «стойке», белоруска упрочила свое преимущество. На заключительной стрельбе она могла позволить себе даже два неточных выстрела. Случился один... Однако это не помешало нашей приме финишировать в гордом одиночестве. Обладательнице серебра, норвежке Туре Бергер, Дарья привезла 37 и 6 десятых секунды. Третьей стала словенка Тэя Грегорин.

За борьбой в пасьюте белорусские болельщики следили в режиме онлайн.

Золотой финиш проецировался на экраны телевизоров и мониторы компьютеров. Победе белоруски удивлялись и радовались!

Олимпийское золото Сочи украсит и без того богатую коллекцию Домрачевой.

Напомним, на Играх в Ванкувере она завоевала бронзу. К тому же Дарья дважды становилась чемпионкой мира в «контактных гонках». Из личных дисциплин впереди — биатлонная классика и масстарт. Будем ждать продолжения успеха!

Помимо биатлонисток в программе сегодняшнего соревновательного дня были задействованы наши лыжники. Мужчины и женщины состязались в спринте свободным стилем. Здесь успехи белорусов оказались куда более скромными: ни Валентина Каминская, ни Михаил Семенов не смогли преодолеть квалификационный барьер. Лучшими же в этом виде стали норвежцы. У мужчин победу праздновал Ола-Виген Хаттестад, среди представительниц прекрасного пола первой финишную черту пересекла Майкен-Касперсен Фалла.

К этому часу нашли своих законных обладателей и еще два комплекта медалей. В утренней сессии фристайлистки определили лучших в слоупстайле. Золото завоевала 19-летняя канадка Дара Хоуэлл, опередившая лидера сезона, американку Дэвид Логан. А на льду конькобежного центра Адлер-Арена спринтерскую пятисотметровку сегодня преодолевали женщины. Показав лучшее время как в первом, так и во втором заездах, титул олимпийской чемпионки, оформила кореянка Санг-Хва Ли. Для 24-летней спортсменки — это уже второе чемпионское звание Олимпиад. Вторую строчку, к вящей радости российских болельщиков заняла в итоговом протоколе Ольга Фаткулина. Дополнила тройку голландка Маргот Бур.