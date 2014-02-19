Олимпиада-2014. Русский американец Вик Уайлд и его русская жена Алена Заварзина завоевали для России золотую и бронзовую медали

Новости Олимпиады. В среду, 19 февраля, медальная копилка России пополнилась двумя медалями в сноуборде. Уже россиянин, Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе среди мужчин. А сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе среди женщин.

Вик Уайлд и Алена Заварзина. Их связывает не только спорт высоких достижений. Их сегодняшние медали уже назвали «семейным союзом золота и бронзы». Вик Уайлд –один из самых перспективных спортсменов сборной США по сноуборду – после вступления в брак с Аленой Заварзиной изъявил желание стать гражданином России. Оно исполнилось в 2012 году.

Вик Уайлд, сноубордист:

Почему я уехал из США? У меня не было там необходимой поддержки, финансирования. В тех условиях я бы просто не смог добиться того, что у меня есть сейчас. Наверное, на родине не все рады моему решению выступать за Россию. Но я сам ничего не имею против своей родины, просто здесь лучше, здесь для сборной по сноуборду созданы все условия, есть вся экипировка, возможности для тренировок. Здесь я реализую свой потенциал. Сборная дает мне все и взамен ожидает конкретных результатов. На самом деле, это замечательно – выиграть вдвоем с Аленой, потому что мы все время вместе. Тот факт, что мы в один день выиграли медали, – потрясающе, я не знаю, как такое могло произойти. Такое ощущение, что я вижу замечательный сон.

Алена свою сегодняшнюю медаль называет чудом. На Олимпиаду в Сочи девушка приезжает травмированной: незадолго до старта Игр она сломала лучевую кость руки. На медаль почти не надеется, хотя знает, что в случае чего пойдет до конца. И даже после заветных: Алена Заварзина – бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи, она не может поверить в то, что это не сон.

Алена Заварзина, сноубордистка:

У меня болтается сломанная рука. Это просто чудо, что это случилось.

Многие поставили крест на Алене еще в 2010-м. Тогда после серьезной травмы почти никто не верил, что Заварзина сможет взойти на олимпийский пьедестал. Однако уже через год она возвращается, чтобы триумфально выиграть чемпионат мира. Впрочем, возвращается не одна, а с законным супругом Виком Уайлдом. И если там, в США, он по большей части находился где-то в тени. То в России становится лидером, главной надеждой. И блестящие результаты сегодняшнего дня показали, что не зря.

Вик Уайлд, сноубордист в интервью «Спорт-Экспресс»:

Хочу поблагодарить Россию за предоставленную мне возможность выиграть золото. Здорово, что я смог выступить на Олимпиаде за Россию. Страна очень поддержала меня в последние годы. Я проснулся рано утром и понял, что я на Олимпиаде – мечты сбываются. Чувствую себя невероятно. Сейчас трудно подобрать слова. Это невероятный день. Я очень многое отдал спорту с тех пор, как в 7 лет начал заниматься им. Мне помогли товарищи по команде.

В качестве олимпийской дисциплины сноуборд дебютировал на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году. В программу входит 10 видов соревнований: хаф-пайп (мужчины и женщины), параллельный гигантский слалом (мужчины и женщины), сноуборд-кросс (мужчины и женщины), слоупстайл (мужчины и женщины) и параллельный слалом (мужчины и женщины). Параллельный слалом. 2 спортсмена спускаются по параллельным соответствующим друг другу трассам с установленными на них флагами синего и красного цветов. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил прохождения трассы (траектория, штрафы и т. д.). Подробнее о дисциплине смотрите здесь.

Медальный зачет на Олимпийских играх возглавляет Норвегия. Россия – на четвертом месте. Беларусь – в десятке сильнейших. Напомним, у нашей олимпийской команды пять наград высшей пробы и одна бронзовая медаль. 18 февраля в Сочи прошла торжественная церемония награждения победителей вчерашнего соревновательного дня. Уже в третий раз на верхней ступени пьедестала публика приветствовала белоруску Дарью Домрачеву. Наш фристайлист Антон Кушнир взошел на сочинский пьедестал в первый раз, но его триумф от этого не менее ценен. Белорус продолжил медальную традицию отечественной сборной в этом виде. Вторую олимпиаду золото в лыжной акробатике уезжает в Беларусь. Смотрите видео.