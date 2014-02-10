Олимпиада-2014. Немка Мария Хефль-Риш стала победительницей суперкомбинации. Белоруска Мария Шканова не допущена к соревнованиям

Новости Олимпиады. Немецкая горнолыжница Мария Хефль-Риш выиграла золотую медаль в суперкомбинации (результат 2 мин. 34,62 сек). Это второе олимпийское золото в карьере 29-летней спортсменки.

Мария Хефль-Риш, немецкая горнолыжница (в интервью ИТАР-ТАСС):

Я пока еще не могу в это по-настоящему поверить, я обескуражена, прежде всего, потому что сначала все складывалось не так хорошо. Это потрясающее ощущение. Самое прекрасное, что может пережить спортсмен, это выиграть здесь золотую медаль в первом же соревновании.

Серебро сегодня завоевала австрийская спортсменка Николь Хосп (2 мин. 35,02 сек.). Бронза в активе американки Джулии Манкузо (2 мин. 35,15 сек).

После соревнования Мария Хефль-Риш заявила, что Игры-2014 - последние в ее карьере (видео).

Мария Хефль-Риш, немецкая горнолыжница:

Это Олимпиада. Шанс быть лучшей здесь дается раз в 4 года. Для меня эти игры, конечно же, последние, поэтому я настраивалась на победу. Хотя знала, что будет сложно. Сейчас же я просто счастлива.

Белоруска Мария Шканова к соревнованиям в этой дисциплине не допущена.

Пресс-центр НОК Беларуси:

Мария Шканова не стартует в суперкомбинации горнолыжного спорта, так спортсменка не допущена к соревнованиям правилами. Участник данных состязаний должен иметь в своем активе не более 80 очков, а у представительницы Беларуси их 93.

В программу Олимпийских игр по горным лыжам включены 10 видов соревнований: пять среди мужчин и пять среди женщин. В них входит скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант и суперкомбинация. Всего разыгрывается 10 комплектов наград. Суперкомбинация – вид программы, объединяющий в себе скоростной спуск и слалом. Скоростной спуск иногда меняют на супер-гигант. Подробнее смотрите здесь.

Справка о чемпионке:

Мария Хефль-Риш – бывшая теннисистка национального уровня.

Ее муж Маркус Хефль выступает в качестве ее менеджера.

Спортивный девиз: Считается не то, сколько раз ты упал, а сколько раз сумел вновь поднялся.

Награды: на Олимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере она стала первой в истории горнолыжницей, кому удалось попасть в десятку сильнейших во всех пяти дисциплинах.



Выпустила автобиографию под названием Straight: Highs and Lows of My Life («Честно: взлеты и падения в моей жизни»), в которой подробно рассказала о различных аспектах своей жизни, включая о том, как ее дразнили в детстве.

Выступает представителем фондов Laureus Sport For Good Foundation и Franz Beckenbauer Foundation.

Мария Хефль-Риш, немецкая горнолыжница (в интервью):

Для меня участие в общественно-благотворительная деятельность является естественной потребностью, и то, часто ограниченное, количество времени, которое я уделяю этим проектам, украшает мою жизнь.

К слову, Мария Хефль-Риш является знаменосцем Германии на открытии Олимпиады в Сочи. Победа Марии в очередной раз подтвердила: неудачные выступления знаменосцев на Играх – всего лишь предрассудки. «Проклятие знаменосца» действительно работает? Что думает об этом Максим Мирный, чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне – смотрите видео.