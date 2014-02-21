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Олимпиада-2014. Немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле уличена в употреблении допинга

21 февраля 2014 13:44
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Новости Олимпиады. На Зимней Олимпиаде набирает обороты допинговый скандал. Сегодня утром Национальный олимпийский комитет Германии распространил информацию о том, что допинг-проба одного из спортсменов немецкой сборной показалась экспертам подозрительной.

Чуть позже ряд немецких СМИ, в том числе Sport.de, сообщил, что этим спортсменом стала биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Эви Захенбахер-Штеле. На сочинской Олимпиаде лучший результат немки – 4 место в гонке с массового старта и 4 место в смешанной эстафете.

Йозеф, брат немецкой биатлонистки Эви Захенбахер-Штеле (в комментарии Bild):
Эви не сделала ничего плохого. Она презирает допинг и никогда такого не сделала бы. Все так же, как в Турине. Тогда у нее просто подскочил уровень гемоглобина. Такое случается в горах. То же выяснится и сейчас. Проба B это докажет.

На Зимней Олимпиаде в Турине биатлонистку на пять дней отстранили от соревнований. Результаты анализов крови тогда показали превышение допустимого уровня гемоглобина. После неприятного инцидента Эви прошла несколько обследований, чтобы доказать, что высокий уровень гемоглобина в ее крови обусловлен генетически и не является результатом употребления допинга. Сейчас 33-летней спортсменке остается ждать результатов допинг-пробы В. Женскую эстафету 21 февраля Эви пропустит.

Напомним, соревнования начнутся в 17.30 по белорусскому времени. Всего в эстафете примут участие 17 команд, белоруски выйдут на лыжню под 6 номером. Смотрите видео.

# Зимняя Олимпиада

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