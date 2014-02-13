Олимпиада-2014. Мартен Фуркад выиграл второе олимпийское золото в Сочи. Лучший из белорусов - 49-ый

Новости Олимпиады-2104 в Сочи. Француз Мартен Фуркад становится двукратным олимпийским чемпионом зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. Первое золото на счету спортсмена в гонке преследования, второе, сегодня, 13 февраля - в индивидуальной гонке на 20 км.

Мартен Фуркад, французский биатлонист (комментарий изданию «Спорт-Экспресс»):

Я обожаю индивидуальную гонку! Радости сегодня не меньше, чем после победы в пасьюте днями ранее. Считаю ли я, что уже вошел в историю? Не знаю. Никогда не сравнивал себя с Бьорндаленом и не мечтал прямо-таки войти в историю. Просто хочу получать удовольствие сам и делиться радостью со своей командой.

Уступив победителю 12,2 секунды, серебряная медаль у немца Эрика Лессера, бронзу в свой день рождения завоевал россиянин Евгений Гараничев (+34.5).

Евгений Гараничев, биатлонист (комментарий Союзу биатлонистов России):

Пока я еще не ощутил, что выиграл бронзу, но гонкой я очень доволен. Есть маленькое недовольство стрельбой, но в целом я справился на рубежах. Я на первой лежке порвал ремень. Крючок, который цепляется за наплечный ремень впивался мне в поясницу. Дискомфорт был, но я не обращал на это внимания. Мандража первый стартовый номер не добавил. Ничего сверхъестественного – собирался, готовился. Ничего выдумывать не стал – бежал и стрелял.

Сенсацией гонки могла бы стать победа литовца Томаша Каукенаса, который лидировал после 3 огневых рубежей, не допустив при этом ни одного промаха. Но тем драматичнее гонка - на второй лёжке 23-летний литовец, высшее достижение в личных соревнованиях которого - 22 место в спринте на 10 км на ЧМ-2013, допустил 3 промаха. С тремя штрафными минутами Томаш Каукенас стал лишь 23-им.

Лучший из белорусов - Владимир Чепелин. Он 49-ый. Евгений Абраменко стал 53-им, вслед за ним расположился Сергей Новиков. Александр Дорожка финишировал 80-ым.

Индивидуальная гонка - это один из первых видов биатлона, которые вошли в программу Олимпийских Игр. На прошлой Олимпиаде - в Ванкувере - победу в этой дисциплине одержал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который пока не взял ни одной медали на сочинских Играх, серебро поделили между собой Оле-Эйнар Бьорндален и белорус Сергей Новиков.

На счету Беларуси в Сочи 1 медаль - золото Дарьи Домрачевой в гонке преследования.

Давайте вспомним, как это было, а также то, как восприняли ее победу трибуны (видео).